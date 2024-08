No pierde el tiempo: Franco Colapinto "encaró" a una periodista en su primer día en la F1

"Bueno, Franco, antes que nada, enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?", le consultó la reportera de origen indio, pero con raíces italianas y españolas. Colapinto, quien aún parecía estar procesando la magnitud de lo que estaba viviendo, respondió inicialmente: "Sí, estoy en una nube, estoy en una nube...", pero rápidamente se dio cuenta de quién estaba frente a él.

Sonriendo, agregó: "¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me entrevistaras vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock". El comentario del argentino generó risas tanto en la colega como en el entorno que los rodeaba.

La cronista, que además compite en la categoría Extreme E con vehículos todoterreno eléctricos, respondió con un tono cómplice: "Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho que este chico me va a caer bien...". Franco, un tanto preocupado, replicó: "Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor", lo que volvió a desatar las risas.

Este intercambio de palabras no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el video del momento se viralizó rápidamente. La propia Christine GZ se sumó a la diversión compartiendo el video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 166 mil seguidores, acompañando la publicación con emojis de risas y corazones azules, en clara referencia a los colores del equipo británico.

Cuándo debutará Franco Colapinto en la Fórmula 1

Este viernes 30 de agosto tendrá su estreno formal en las prácticas a partir de las 8:30 (hora Argentina) cuando se desarrollen los primeros libres en el histórico circuito de Monza para darle inicio al Gran Premio de Italia correspondiente a la 16ª fecha del calendario de F1. Ese mismo día, desde las 12, volverá a tener acción para los entrenamientos libres 2.

El sábado 31 llegará su primer gran desafío, porque tras la tercera sesión de prácticas, que se iniciarán a las 7.30, llegará la clasificación a partir de las 11 de la mañana.

La carrera se celebrará el domingo 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con el histórico debut de Franco en la F1. Luego afrontará dos exámenes de alto riesgo con los circuitos callejeros de Bakú y Singapur, el fin de semana del 15 de septiembre y el 22 de septiembre respectivamente.

La grilla de Colapinto en la Fórmula 1

FECHA 16 : Gran Premio de Italia en Monza (1 de septiembre)

: Gran Premio de Italia en Monza (1 de septiembre) FECHA 17 : Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú (15 de septiembre)

: Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú (15 de septiembre) FECHA 18 : Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre)

: Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre) FECHA 19 : Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) *

: Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) * FECHA 20 : Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre)

: Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre) FECHA 21 : Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) *

: Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) * FECHA 22 : Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre)

: Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre) FECHA 23 : Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) *

: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) * FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)