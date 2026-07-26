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Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron sin goles por el Torneo Clausura

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La Lepra mendocina y el Decano no se sacaron ventaja en el Monumental José Fierro en el marco del debut en el Torneo Clausura.

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Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 este domingo en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco de la jornada inaugural del Torneo Clausura.

El Decano no logró imponer su localía ante una Lepra mendocina que tiene la mirada puesta en lo que será su histórica participación en la Copa Libertadores.

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Atlético Tucumán sale a jugar con la necesidad imperiosa de cambiar la pisada respecto a su irregular paso por el Apertura. Para esta nueva etapa, el plantel conducido por Julio César Falcioni incorporó por ahora a dos caras nuevas: el mediocampista Julián Fernández —a préstamo desde Palestino de Chile— y el delantero Alexis Canelo. Quien perdió terreno en la consideración del DT es el atacante Carlos Abeldaño, relegado a entrenar con la Reserva durante la semana.

Del otro lado, Independiente Rivadavia busca darle continuidad a un 2026 de altísimo rendimiento. Aunque el sabor amargo de la eliminación en octavos del Apertura ante Unión sigue fresco —tras haber liderado su zona—, el conjunto mendocino mira a todos desde arriba en la tabla anual y ya prepara su cruce de octavos de Copa Libertadores frente a Fluminense. En el esquema de Alfredo Berti ya no estará Sebastián Villa, quien concluyó su etapa en el club y retornó a Boca Juniors.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: datos del partido

  • Hora: 15.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • Estadio: Monumental José Fierro
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