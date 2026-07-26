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Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron sin goles por el Torneo Clausura
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La Lepra mendocina y el Decano no se sacaron ventaja en el Monumental José Fierro en el marco del debut en el Torneo Clausura.
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FINAL DEL PARTIDO: todo igualado en Tucumán y sin goles
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Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 este domingo en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco de la jornada inaugural del Torneo Clausura.
El Decano no logró imponer su localía ante una Lepra mendocina que tiene la mirada puesta en lo que será su histórica participación en la Copa Libertadores.
Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto
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