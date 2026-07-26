Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron sin goles por el Torneo Clausura

Cómo llegaron Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia a este duelo

Atlético Tucumán sale a jugar con la necesidad imperiosa de cambiar la pisada respecto a su irregular paso por el Apertura. Para esta nueva etapa, el plantel conducido por Julio César Falcioni incorporó por ahora a dos caras nuevas: el mediocampista Julián Fernández —a préstamo desde Palestino de Chile— y el delantero Alexis Canelo. Quien perdió terreno en la consideración del DT es el atacante Carlos Abeldaño, relegado a entrenar con la Reserva durante la semana.

Del otro lado, Independiente Rivadavia busca darle continuidad a un 2026 de altísimo rendimiento. Aunque el sabor amargo de la eliminación en octavos del Apertura ante Unión sigue fresco —tras haber liderado su zona—, el conjunto mendocino mira a todos desde arriba en la tabla anual y ya prepara su cruce de octavos de Copa Libertadores frente a Fluminense. En el esquema de Alfredo Berti ya no estará Sebastián Villa, quien concluyó su etapa en el club y retornó a Boca Juniors.