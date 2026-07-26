Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por el Clausura

Por su parte, el conjunto mendocino intenta revalidar lo hecho en un 2026 de vuelo alto. Si bien todavía pesa el trago amargo de haber quedado eliminado en octavos del Apertura a manos de Unión —luego de realizar una fase de grupos impecable—, el equipo dirigido por Alfredo Berti manda en la tabla anual y afina detalles para un cruce histórico: los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.