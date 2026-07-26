Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por el Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por el Clausura.
El Torneo Clausura pone primera en el Estadio Monumental José Fierro. Este domingo, desde las 15:00, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan por la jornada inaugural en un duelo con realidades y objetivos contrastantes.
Atlético Tucumán arranca este nuevo ciclo con la obligación de dejar atrás la irregularidad que marcó su paso por el Apertura. Bajo el mando de Julio César Falcioni, el Decano suma hasta el momento dos refuerzos para potenciar su estructura: el volante Julián Fernández (a préstamo desde Palestino de Chile) y el atacante Alexis Canelo.
En contraposición, la nota de la semana la dio Carlos Abeldaño, quien quedó rezagado en la consideración del entrenador y fue enviado a entrenar con la Reserva.
Por su parte, el conjunto mendocino intenta revalidar lo hecho en un 2026 de vuelo alto. Si bien todavía pesa el trago amargo de haber quedado eliminado en octavos del Apertura a manos de Unión —luego de realizar una fase de grupos impecable—, el equipo dirigido por Alfredo Berti manda en la tabla anual y afina detalles para un cruce histórico: los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.
Para este semestre, la principal baja del esquema de Berti es Sebastián Villa, quien dio por finalizado su ciclo en el club y regresó a Boca.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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