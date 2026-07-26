"Inauguran el cooling break en el fútbol argentino": escándalo en Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

A los 27 minutos del primer tiempo, el árbitro decidió detener momentáneamente el partido para que los futbolistas pudieran hidratarse y refrescarse debido a las altas temperaturas y a las condiciones climáticas. De esta manera, se produjo el primer cooling break registrado en el torneo local, una medida habitual en competencias internacionales, pero prácticamente inédita en la Primera División argentina.