"Inauguran el cooling break en el fútbol argentino": escándalo en Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia empataron 0-0 en el inicio del Torneo Clausura, en un partido que tuvo un hecho inédito: el primer cooling break.
Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia igualaron sin goles este domingo en el Estadio Monumental José Fierro, por la primera fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que dejó una situación tan llamativa como inédita para el fútbol argentino.
A los 27 minutos del primer tiempo, el árbitro decidió detener momentáneamente el partido para que los futbolistas pudieran hidratarse y refrescarse debido a las altas temperaturas y a las condiciones climáticas. De esta manera, se produjo el primer cooling break registrado en el torneo local, una medida habitual en competencias internacionales, pero prácticamente inédita en la Primera División argentina.
La particular situación que se vivió en Tucumán: "Inauguraron el cooling break en el fútbol argentino"
La decisión no cayó bien en todos los protagonistas. Algunos futbolistas de Independiente Rivadavia mostraron su malestar por la interrupción y le manifestaron su descontento al juez del encuentro, entendiendo que el trámite del partido no ameritaba la pausa.
El hecho rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los hinchas reaccionaron con sorpresa y humor ante una escena más frecuente en competencias disputadas bajo temperaturas extremas, como mundiales o torneos continentales.
En lo estrictamente futbolístico, Atlético Tucumán no logró hacer pesar su localía y terminó igualando 0-0 frente a una Lepra mendocina que afronta el segundo semestre con la ilusión de disputar, por primera vez en su historia, los octavos de final de la Copa Libertadores.
Así, el encuentro disputado en Tucumán pasó a la historia no solo por abrir el camino de ambos equipos en el Clausura, sino también por inaugurar una medida que podría repetirse en futuras jornadas si las condiciones climáticas vuelven a exigirlo.
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