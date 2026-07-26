Doble error, blooper y burrada: el insólito gol en contra de Ferro en la goleada de Morón

Deportivo Morón y Ferro protagonizaban uno de los partidos más atractivos de la 22ª fecha de la Primera Nacional, pero el encuentro quedó marcado por una jugada que rápidamente se volvió viral. El conjunto de Caballito, que llegó como líder de la Zona A, sufrió un increíble gol en contra que abrió el camino para la posterior goleada 4-0 del Gallo.