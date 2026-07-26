Doble error, blooper y burrada: el insólito gol en contra de Ferro en la goleada de Morón
El Verde sufrió una verdadera pesadilla defensiva en el Nuevo Francisco Urbano y terminó cayendo 4-0 en un duelo clave por la cima de la Zona A de la Primera Nacional.
Deportivo Morón y Ferro protagonizaban uno de los partidos más atractivos de la 22ª fecha de la Primera Nacional, pero el encuentro quedó marcado por una jugada que rápidamente se volvió viral. El conjunto de Caballito, que llegó como líder de la Zona A, sufrió un increíble gol en contra que abrió el camino para la posterior goleada 4-0 del Gallo.
La acción ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo y tuvo todos los condimentos de un blooper. Todo comenzó con un pelotazo cruzado en busca de Franco Fagúndez. La defensa visitante parecía tener la situación controlada, pero una sucesión de errores terminó convirtiendo una jugada inofensiva en un verdadero papelón.
Emiliano Ozuna no logró despejar con claridad y dejó la pelota viva. Fagúndez aprovechó la indecisión para ir a presionar, mientras Fernando Monetti salió de manera apresurada y quedó completamente fuera de acción. Gustavo Canto tampoco pudo resolver a tiempo y el balón siguió su recorrido hacia el área chica. Cuando todo indicaba que Leandro Peña Biafore despejaría sobre la línea sin mayores inconvenientes, el defensor terminó empujando la pelota dentro de su propio arco en un intento desesperado por rechazarla.
Doble error, blooper y burrada: el insólito gol en contra de Ferro en la goleada de Morón
El insólito tanto, que rápidamente se viralizó en las redes, desató la euforia de los hinchas de Deportivo Morón y condicionó por completo el desarrollo del partido. A partir de allí, el conjunto local dominó las acciones y terminó imponiéndose por un contundente 4-0 para quedarse con tres puntos fundamentales en la pelea por el ascenso.
Con este resultado, el Gallo se quedó con un duelo directo por la cima y dejó a Ferro golpeado, tanto en el marcador como por una jugada que seguramente integrará todos los compilados de bloopers de la temporada.
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