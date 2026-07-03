Australia vs. Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026: seguí en vivo el minuto a minuto

Egipto, por su parte, clasificó como segundo del Grupo G luego de completar una campaña invicta. El seleccionado africano igualó 1 a 1 con Bélgica en el debut, venció a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, esta vez frente a Irán, resultados que le permitieron terminar por detrás del conjunto belga únicamente por diferencia de gol.

Con Mohamed Salah como principal figura, el equipo dirigido por Hossam Hassan intentará meterse entre los 16 mejores del certamen.

Formaciones de Australia vs. Egipto

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