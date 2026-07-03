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Australia vs. Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026: seguí en vivo el minuto a minuto
Egipto, encolumnado detrás de Salah, viene de hacer una sólida fase de grupos y busca seguir por la senda positiva ante el seleccionado oceánico. Los detalles en la nota.
Australia y Egipto se enfrentan este viernes, a las 15 (hora de Argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports y marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.
Seguí en vivo el minuto a minuto de Australia vs. Egipto
Nota en desarrollo...
Cómo llegan Australia y Egipto a 16avos del Mundial 2026
Australia llega a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D. El conjunto dirigido por Tony Popovic debutó con una victoria frente a Turquía, aunque luego cayó con Estados Unidos.
Sin embargo, selló su clasificación en la última fecha, tras el empate sin goles ante Paraguay. Los "Socceroos" buscarán superar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo.
Egipto, por su parte, clasificó como segundo del Grupo G luego de completar una campaña invicta. El seleccionado africano igualó 1 a 1 con Bélgica en el debut, venció a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, esta vez frente a Irán, resultados que le permitieron terminar por detrás del conjunto belga únicamente por diferencia de gol.
Con Mohamed Salah como principal figura, el equipo dirigido por Hossam Hassan intentará meterse entre los 16 mejores del certamen.
Formaciones de Australia vs. Egipto
Horario y televisación
- Hora: 15:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: AT&T Stadium de Dallas
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