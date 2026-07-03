A qué hora juega hoy la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final

Este viernes, la Selección Argentina afrontará su primer gran "mata-mata" en la defensa de la corona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el reloj jugará un papel clave para que nadie se pierda el arranque de la acción. El partido frente a Cabo Verde, la auténtica sorpresa del certamen, comenzará formalmente a las 19:00 horas de la Argentina.