A qué hora juega hoy la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final
El combinado de Lionel Scaloni abre la llave de eliminación directa este viernes en el Miami Stadium en el arranque de la tarde-noche de nuestro país.
Este viernes, la Selección Argentina afrontará su primer gran "mata-mata" en la defensa de la corona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el reloj jugará un papel clave para que nadie se pierda el arranque de la acción. El partido frente a Cabo Verde, la auténtica sorpresa del certamen, comenzará formalmente a las 19:00 horas de la Argentina.
La espera terminó para los fanáticos de los campeones del mundo, y este viernes finalmente el equipo argentino iniciará la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.
El encuentro tendrá lugar en el imponente Miami Stadium bajo el arbitraje de Drew Fischer. Quienes sigan el minuto a minuto desde sus hogares deberán tener en cuenta que el huso horario local se acoplará perfectamente al regreso a casa del cierre de la semana laboral, configurando el escenario ideal para el aliento masivo.
El conjunto conducido por Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce definitivo y con un Lionel Messi encendido y rompiendo récords históricos.
Fiel a su costumbre, el DT no confirmó el once titular en la conferencia de prensa previa, manteniendo el misterio táctico hasta los minutos previos a que ruede la pelota. El ganador de esta llave esperará el desenlace del duelo entre Australia y Egipto.
A qué hora se juega Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
El partido se juega este viernes 3 de julio en el Miami Stadium. La televisación será de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+, además de las plaformas Flow, DGO y Telecentro Play.
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