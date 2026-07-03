La cábala sigue intacta: Messi, De Paul, Tapia y la tradicional foto antes del duelo con Cabo Verde
En la previa del cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026, el capitán, el volante y el presidente volvieron a cumplir con un ritual que acompaña a la Selección Argentina desde 2021.
En la Selección Argentina hay costumbres que ya forman parte de la identidad del ciclo más exitoso de los últimos años. Una de ellas volvió a repetirse este viernes, pocas horas antes del compromiso frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a posar juntos compartiendo unos mates, una imagen que con el paso del tiempo se transformó en una auténtica cábala para el plantel albiceleste.
El ritual comenzó durante la Copa América de 2021, el torneo que marcó el final de una larga espera de 28 años sin títulos para la Selección mayor. Desde aquella consagración en el estadio Maracaná, la fotografía entre el capitán argentino, el mediocampista y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se repitió antes de los grandes desafíos internacionales.
La coincidencia entre esa tradición y la obtención de los títulos fortaleció aún más el valor simbólico que adquirió la imagen dentro del mundo albiceleste. Después de aquella conquista en Brasil llegaron otros éxitos que consolidaron una de las etapas más gloriosas de la historia del seleccionado. Argentina volvió a levantar la Copa América en 2024, conquistó la Finalissima y alcanzó la tercera estrella al ganar el Mundial.
Con semejante antecedente, nadie quiso alterar una costumbre que muchos consideran parte del recorrido victorioso del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Por eso, antes del inicio de la fase de eliminación directa en esta nueva Copa del Mundo, la tradicional fotografía volvió a hacerse presente. Como ocurre habitualmente, Tapia fue el encargado de compartir el momento en sus redes sociales.
La imagen mostró nuevamente la misma disposición que ya se volvió característica: Messi ubicado en el centro, Rodrigo De Paul a uno de sus lados y el presidente de la AFA al otro, con el termo y el mate sobre la mesa, manteniendo una escena prácticamente idéntica a las anteriores. Junto a la publicación, el máximo dirigente del fútbol argentino escribió un breve mensaje dirigido al plantel y a los hinchas: "Los queremos mucho. TODOS JUNTOS HOY".
Más allá del componente futbolístico, la fotografía refleja el vínculo cercano que existe entre los principales referentes del seleccionado y la dirigencia de la AFA. En un grupo que ha construido una fuerte identidad a lo largo de los últimos años, los pequeños rituales también ocupan un lugar importante y ayudan a reforzar el sentido de pertenencia. Ahora, con la tradición renovada una vez más, Argentina buscará trasladar esa energía positiva al campo de juego.
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