La cábala sigue intacta: Messi, De Paul, Tapia y la tradicional foto antes del duelo con Cabo Verde

La imagen mostró nuevamente la misma disposición que ya se volvió característica: Messi ubicado en el centro, Rodrigo De Paul a uno de sus lados y el presidente de la AFA al otro, con el termo y el mate sobre la mesa, manteniendo una escena prácticamente idéntica a las anteriores. Junto a la publicación, el máximo dirigente del fútbol argentino escribió un breve mensaje dirigido al plantel y a los hinchas: "Los queremos mucho. TODOS JUNTOS HOY".