Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Australia vs. Egipto por internet

Sin embargo, selló su clasificación en la última fecha, tras el empate sin goles ante Paraguay. Los "Socceroos" buscarán superar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo.

Cómo ver en vivo Australia vs. Egipto, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

Australia: Ryan; Geria, Souttar, Circati, Bos; Irvine, Volpato, O'Neill; Irankunda, Touré, Leckie. DT: Tony Popovic.

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.