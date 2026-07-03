Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Australia vs. Egipto por internet
El ganador de este duelo, que se disputa en Dallas, se mide ante el vencedor entre Argentina o Cabo Verde. Conocé todos los detalles en la nota.
Australia y Egipto juegan este viernes, a las 15 (hora de Argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, por lo que no es necesario contar con el pack fútbol o acceder a plataformas como Pelota Libre o magis TV.
Egipto clasificó como segundo del Grupo G luego de completar una campaña invicta. El seleccionado africano igualó 1 a 1 con Bélgica en el debut, venció a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, esta vez frente a Irán, resultados que le permitieron terminar por detrás del conjunto belga únicamente por diferencia de gol.
Con Mohamed Salah como principal figura, el equipo dirigido por Hossam Hassan intentará meterse entre los 16 mejores del certamen.
Australia, por su parte, llega a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D. El conjunto dirigido por Tony Popovic debutó con una victoria frente a Turquía, aunque luego cayó con Estados Unidos.
Sin embargo, selló su clasificación en la última fecha, tras el empate sin goles ante Paraguay. Los "Socceroos" buscarán superar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo.
Cómo ver en vivo Australia vs. Egipto, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026
Australia: Ryan; Geria, Souttar, Circati, Bos; Irvine, Volpato, O'Neill; Irankunda, Touré, Leckie. DT: Tony Popovic.
Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.
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