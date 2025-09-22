EN VIVOExpectativa
Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé fue elegido el mejor del mundo tras su brillante temporada en PSG
El francés superó en la votación a Lamine Yamal y levantó el trofeo en París. Aitana Bonmatí repitió en la rama femenina y el español ganó el premio Kopa.
EN VIVO
-
17:49
OUSMANE DEMBÉLÉ ES EL GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2025
-
17:41
Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino 2025
-
17:15
El PSG es el Club Masculino del Año
-
17:03
La imagen que la organización del Balón de Oro publicó de Viktor Gyökeres, el ganador del premio Gerd Müller
-
17:02
Arsenal de Inglatetta es elegido el Club Femenino del 2025
-
16:54
Ewa Pajor y Viktor Gyökeres son los ganadores del Trofeo Gerd Müller
-
16:50
HANNAH HAMPTON ES LA GANADORA DEL TROFEO LEV YASHIN FEMENINO
-
16:43
Gianluigi Donnarumma es el ganador del Trofeo Lev Yashin
-
16:34
Luis Enrique de es el ganador del Trofeo Johan Cruyff masculino
-
16:29
Vicky López ganó el Premio Kopa femenino
-
16:22
Lamine Yamal es el ganador del Premio Kopa al mejor jugador joven del mundo
La espera terminó y el fútbol mundial celebró una de sus noches más emblemáticas en el Théâtre du Châtelet de París, donde se entregó el Balón de Oro 2025. El gran ganador fue Ousmane Dembélé, quien se impuso en la votación sobre Lamine Yamal tras una temporada inolvidable con el PSG. En números, el delantero francés cerró la campaña con 35 goles y 14 asistencias en 53 partidos, convirtiéndose en figura indiscutida en cada competencia disputada.
Una temporada totalmente soñada en PSG
-
Ligue 1: campeón, goleador y MVP del torneo.
Champions League: campeón y elegido MVP absoluto de la competición.
Supercopa de Francia: campeón, marcando en la final.
Copa de Francia: campeón, con actuaciones decisivas en instancias clave.
Mundial de Clubes: subcampeón, con goles en cuartos y semifinales.
Con este rendimiento, Dembélé alcanzó la cima del reconocimiento individual y firmó la mejor temporada de su carrera siendo el futbolista más determinante del planeta.
Reconocimientos en otras categorías
En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a imponerse y conquistó su tercer Balón de Oro consecutivo, tras las consagraciones en 2023 y 2024. El Premio Kopa al mejor jugador joven del mundo quedó en manos de Lamine Yamal, la gran promesa española que a sus 18 años ya compite al máximo nivel y estuvo muy cerca de llevarse el máximo reconocimiento.
Balón de Oro 2025 en vivo: minuto a minuto de la premiación
Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- João Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Los nominados al Trofeo Yashin masculino
- Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille - Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid - España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid - España)
- David Raya (Arsenal - Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan - Italia)
Los nominados al mejor entrenador del año
- Antonio Conte (Napoli - Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona - España)
- Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)
Los nominados al Trofeo Kopa masculino
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Estevão (Palmeiras - Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)
- João Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Kenan Yildiz (Juventus - Italia)
Las nominadas al Balón de Oro 2025 femenino
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutiérres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Münich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (París FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Dejá tu comentario