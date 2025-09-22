Messi y Cristiano, frente a una nueva pulseada: el posible regreso del Súper Balón de Oro
France Football analiza reeditar en 2029 el premio que Alfredo Di Stéfano recibió en 1989 y que jamás volvió a entregarse. Los fanáticos ya imaginan un duelo entre los dos íconos de este siglo.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevan casi veinte años marcando una era en el fútbol mundial. Entre ambos conquistaron 13 de los últimos 16 Balones de Oro, multiplicaron récords y fueron protagonistas de una rivalidad sin precedentes. Ahora, cuando sus carreras se acercan al final, un trofeo histórico podría reabrir la disputa: el Súper Balón de Oro.
El galardón, entregado solo una vez en la historia, volvió a escena tras una publicación oficial en la cuenta del premio en la red social X. En un video se repasó la historia de la estatuilla especial que Alfredo Di Stéfano recibió el 24 de diciembre de 1989 como el mejor jugador de las tres décadas previas.
La pieza, más imponente que el trofeo tradicional, fue diseñada para conmemorar los 30 años de France Football y distinguió a “La Saeta Rubia” sobre figuras como Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer y Kevin Keegan.
El detalle que alimenta la expectativa es que en 2029 se cumplirán los primeros 30 años del siglo XXI, y la organización evalúa repetir la experiencia con una edición conmemorativa. Aunque no hay confirmación oficial, la inclusión de Messi y Cristiano en el video difundido disparó especulaciones y debates.
En el collage de imágenes aparecieron ambos al inicio, seguidos por Karim Benzema, lo que muchos interpretaron como una invitación a imaginar quién merecería este reconocimiento. En caso de concretarse, el premio llegaría en un contexto ideal: probablemente con ambos ya retirados, con la perspectiva suficiente para evaluar quién fue el mejor futbolista de estas tres décadas.
Messi, con ocho Balones de Oro y una Copa del Mundo, parte como favorito en el imaginario popular. Ronaldo, en tanto, sostiene sus cinco galardones y un impacto mediático y deportivo que también lo coloca en la discusión.
El antecedente de Di Stéfano añade mística. En su momento, el Súper Balón de Oro fue donado al museo del Real Madrid y, tras la muerte del ídolo, subastado en 2021 por más de 200.000 euros. Que vuelva a entregarse sería un hecho sin precedentes en el siglo XXI y, para muchos, la manera definitiva de dirimir la eterna rivalidad entre los dos gigantes de la era moderna.
