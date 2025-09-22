Messi y Cristiano, frente a una nueva pulseada: el posible regreso del Súper Balón de Oro

En el collage de imágenes aparecieron ambos al inicio, seguidos por Karim Benzema, lo que muchos interpretaron como una invitación a imaginar quién merecería este reconocimiento. En caso de concretarse, el premio llegaría en un contexto ideal: probablemente con ambos ya retirados, con la perspectiva suficiente para evaluar quién fue el mejor futbolista de estas tres décadas.

Messi, con ocho Balones de Oro y una Copa del Mundo, parte como favorito en el imaginario popular. Ronaldo, en tanto, sostiene sus cinco galardones y un impacto mediático y deportivo que también lo coloca en la discusión.

El antecedente de Di Stéfano añade mística. En su momento, el Súper Balón de Oro fue donado al museo del Real Madrid y, tras la muerte del ídolo, subastado en 2021 por más de 200.000 euros. Que vuelva a entregarse sería un hecho sin precedentes en el siglo XXI y, para muchos, la manera definitiva de dirimir la eterna rivalidad entre los dos gigantes de la era moderna.