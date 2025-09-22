Escándalo por la filtración de una supuesta lista del Balón de Oro: qué dijo France Football

La organización insiste en que ni siquiera los nominados saben el resultado, el cual se mantiene en secreto hasta el momento de la entrega. La filtración no hizo más que aumentar la expectativa.

En el entorno de Yamal ya preparan una celebración privada en París, lo que refuerza la idea de que confían en que el premio será suyo. Incluso viajó acompañado de una comitiva de 20 personas, aunque todavía resta por saber si su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, estará presente.

El Balón de Oro masculino y femenino surge de la votación de 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno reparte puntos entre diez candidatos, lo que determina al ganador. Messi sigue siendo el máximo ganador histórico con 8 trofeos, seguido por Cristiano Ronaldo con 5. Este año, la ceremonia contará con Ronaldinho como encargado de entregar el premio principal.