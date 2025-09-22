Escándalo por la filtración de una supuesta lista del Balón de Oro: qué dijo France Football
A pocas horas de la gala en París, una supuesta lista de ganadores se viralizó y generó debate en el mundo del fútbol.
La previa del Balón de Oro 2025 quedó sacudida por una filtración que recorrió medios y redes sociales. Una nómina que asegura revelar el top ten de los más votados señala a Lamine Yamal como el ganador, seguido muy de cerca por Ousmane Dembélé, mientras que Lautaro Martínez aparece en la décima posición.
La publicación generó una ola de especulaciones, sobre todo porque llega en la antesala de la ceremonia oficial que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París. De acuerdo con esa lista, el joven atacante del Barcelona habría sumado 805 puntos, apenas cinco más que Dembélé, figura del PSG y campeón de Champions.
En tercer lugar quedaría Vitinha, otro de los pilares del club parisino. Más atrás aparecen Raphinha, Salah, Nuno Mendes, Pedri, Désiré Doué, Mbappé y Martínez. La paridad entre los dos primeros y la presencia de futbolistas emergentes alimentaron la discusión sobre la legitimidad del ranking y la justicia del galardón.
France Football salió al cruce de la presunta lista filtrada del Balón de Oro 2025
France Football, organizadora del evento, salió rápidamente a desmentir la información. Su director, Vincent García, fue categórico: “Soy el único que conoce al ganador”. Además, recordó que los criterios contemplan rendimiento individual, títulos, actuaciones decisivas, fair play y conducta dentro y fuera de la cancha.
La organización insiste en que ni siquiera los nominados saben el resultado, el cual se mantiene en secreto hasta el momento de la entrega. La filtración no hizo más que aumentar la expectativa.
En el entorno de Yamal ya preparan una celebración privada en París, lo que refuerza la idea de que confían en que el premio será suyo. Incluso viajó acompañado de una comitiva de 20 personas, aunque todavía resta por saber si su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, estará presente.
El Balón de Oro masculino y femenino surge de la votación de 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno reparte puntos entre diez candidatos, lo que determina al ganador. Messi sigue siendo el máximo ganador histórico con 8 trofeos, seguido por Cristiano Ronaldo con 5. Este año, la ceremonia contará con Ronaldinho como encargado de entregar el premio principal.
