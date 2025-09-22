Balón de Oro vs. The Best: las diferencias entre los premios más importantes del fútbol
Ambos galardones distinguen al mejor jugador del mundo, pero cuentan con orígenes, votaciones y criterios distintos que los convierten en únicos.
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebra este lunes en París y vuelve a poner en agenda una de las comparaciones más recurrentes entre fanáticos: ¿qué diferencia existe entre este premio y el FIFA The Best? Aunque ambos reconocimientos buscan consagrar al futbolista más destacado de la temporada, lo cierto es que difieren tanto en su organización como en sus criterios de evaluación.
Aunque muchos tienden a compararlos, lo cierto es que se complementan. Ambos premios simbolizan prestigio y reconocimiento en el mundo del fútbol, pero cada uno conserva su identidad propia. En definitiva, ganar cualquiera de los dos significa quedar inscrito en la historia grande del deporte.
Cuál es la diferencia entre el Balón de Oro y los premios FIFA The Best
El Balón de Oro es una distinción histórica, creada y entregada por la revista France Football. Su proceso comienza con la selección de 30 candidatos, a partir de la cual un grupo de periodistas especializados de distintos países elige a cinco jugadores en orden de preferencia. De esa votación surge el ganador, que recibe el prestigioso trofeo dorado.
En cambio, The Best pertenece a la FIFA y tiene un sistema más participativo. En primera instancia, un panel de especialistas define a diez nominados por cada categoría. Luego, la decisión final involucra a entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas y aficionados, cada sector con el mismo peso en la votación. Esta metodología le da un carácter más democrático y abierto al galardón.
Las diferencias también se reflejan en los criterios. Mientras que la FIFA resalta el rendimiento y la conducta tanto dentro como fuera del campo, la revista francesa pone el foco en el talento, las actuaciones individuales y colectivas, la trayectoria y el juego limpio. En ambos casos, el objetivo es reconocer lo hecho en la última temporada, dejando de lado el antiguo formato de calendario anual.
