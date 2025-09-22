Balón de Oro vs. The Best: las diferencias entre los premios más importantes del fútbol

En cambio, The Best pertenece a la FIFA y tiene un sistema más participativo. En primera instancia, un panel de especialistas define a diez nominados por cada categoría. Luego, la decisión final involucra a entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas y aficionados, cada sector con el mismo peso en la votación. Esta metodología le da un carácter más democrático y abierto al galardón.

Las diferencias también se reflejan en los criterios. Mientras que la FIFA resalta el rendimiento y la conducta tanto dentro como fuera del campo, la revista francesa pone el foco en el talento, las actuaciones individuales y colectivas, la trayectoria y el juego limpio. En ambos casos, el objetivo es reconocer lo hecho en la última temporada, dejando de lado el antiguo formato de calendario anual.