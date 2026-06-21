Bélgica e Irán no se sacaron ventajas y dejaron abierto el Grupo G del Mundial 2026

Con este resultado, Bélgica suma 2 puntos tras empatar sus dos presentaciones en la Copa del Mundo. Irán, por su parte, también alcanzó las 2 unidades y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

La definición del grupo quedó completamente abierta y se resolverá en la tercera fecha. Bélgica cerrará su participación en la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, mientras que Irán se medirá con Egipto en un duelo que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Con cuatro equipos todavía con chances de clasificación, el Grupo G se perfila como uno de los más parejos y emocionantes de la fase inicial del Mundial 2026.

Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Bélgica 0-0 Irán

Live Blog Post Asi fue el gol que le anularon a Irán ante Bélgica Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2068779050152116693?s=20&partner=&hide_thread=false El golazo de Irán que nos privó el VAR.El argentino Darío Herrera, tras el llamado del VAR, anuló el tanto por un fino offside. pic.twitter.com/HmS1zIkBss — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026

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Formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

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