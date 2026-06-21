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Bélgica e Irán no se sacaron ventajas y dejaron abierto el Grupo G del Mundial 2026
Ambas selecciones empataron en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 y dejaron totalmente abierta la definición de la zona.
Bélgica e Irán igualaron 0-0 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 y dejaron totalmente abierta la definición de la zona de cara a la última jornada.
En un partido muy disputado y con escasas situaciones claras de gol, ninguno de los dos equipos logró romper el cero. Tanto los europeos como los asiáticos apostaron por la solidez defensiva, aunque les faltó precisión en los metros finales para quedarse con una victoria que los hubiera dejado mejor posicionados en la lucha por la clasificación.
Con este resultado, Bélgica suma 2 puntos tras empatar sus dos presentaciones en la Copa del Mundo. Irán, por su parte, también alcanzó las 2 unidades y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda.
La definición del grupo quedó completamente abierta y se resolverá en la tercera fecha. Bélgica cerrará su participación en la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, mientras que Irán se medirá con Egipto en un duelo que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Con cuatro equipos todavía con chances de clasificación, el Grupo G se perfila como uno de los más parejos y emocionantes de la fase inicial del Mundial 2026.
Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.
Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Los Ángeles
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