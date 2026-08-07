"Ya no me da": Nicolás Tagliafico lanzó una sorpresiva revelación sobre su futuro en la Selección Argentina
El lateral izquierdo de 33 años reflexionó en su canal de streaming sobre lo vivido en el Mundial 2026 y dejó una contundente frase sobre su futuro.
En las últimas horas, uno de los baluartes defensivos del equipo campeón del mundo en 2022, Nicolás Tagliafico, abrió su corazón en una transmisión de streaming propia y dejó una fuerte revelación sobre su continuidad en la Selección Argentina de cara a futuras Copas del Mundo.
A pocos meses de haber dejado el alma en cada partido de la cita máxima, los ecos del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 continúan resonando entre los protagonistas de la Selección.
Con la sinceridad que lo caracteriza, el defensor de 33 años —que ya suma tres experiencias mundialistas en su trayectoria— analizó lo vivido durante el torneo y reconoció que el certamen tuvo un sabor muy especial, deslizando que difícilmente vuelva a disputar otro torneo de esta magnitud.
¿Fin de ciclo para Nicolás Tagliafico?
Durante su emisión en vivo, Tagliafico se detuvo a pensar en el peso emocional y físico que significó el campeonato, marcando un claro punto de inflexión en su exitosa carrera con la camiseta celeste y blanca.
"Entonces, yo creo que este Mundial lo volaré mucho más, quizás porque fue el último, no lo sé, yo creo que sí, yo creo que fue el último, ya no me da para otro" (sic), expresó el lateral, dejando perplejos a sus seguidores.
En la misma línea, el exjugador de Independiente anticipó que en el futuro revelará detalles íntimos de cómo atravesó mentalmente la competencia y la intensidad con la que encaró el torneo.
"Y por todo lo que viví, creo que yo sentí, ya lo dije, creo que en un momento lo voy a hablar más en detalle, pero creo que jugué un Mundial antes de empezar el m=Mundial. Entonces, creo que lo volaré mucho más también. El Mundial fue largo, el Mundial fue muy largo", concluyó, reflejando el desgaste propio de defender los colores de la Selección en la máxima exigencia internacional.
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