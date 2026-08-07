"Ya no me da": Nicolás Tagliafico lanzó una sorpresiva revelación sobre su futuro en la Selección Argentina

En la misma línea, el exjugador de Independiente anticipó que en el futuro revelará detalles íntimos de cómo atravesó mentalmente la competencia y la intensidad con la que encaró el torneo.

"Y por todo lo que viví, creo que yo sentí, ya lo dije, creo que en un momento lo voy a hablar más en detalle, pero creo que jugué un Mundial antes de empezar el m=Mundial. Entonces, creo que lo volaré mucho más también. El Mundial fue largo, el Mundial fue muy largo", concluyó, reflejando el desgaste propio de defender los colores de la Selección en la máxima exigencia internacional.