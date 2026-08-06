Mundial 2026: la Inteligencia Artificial fue clave según Comscore

Al analizar la distribución geográfica de este fenómeno, Estados Unidos (uno de los anfitriones) lideró el ranking concentrando el 15% del total de las consultas. El dato más sorpresivo del informe elaborado por la firma de mediciones lo aportó India, que pese a no estar clasificada y tener al críquet como su deporte predilecto, acaparó el 13%. Más atrás se ubicaron los usuarios de Argentina, Brasil y México, superando cada uno la barrera del 5%.