Mundial 2026: la Inteligencia Artificial fue clave según Comscore
Un reciente informe midió la interacción de los fanáticos en plataformas de Inteligencia Artificial durante la apasionante y reciente Copa del Mundo 2026.
Durante el desarrollo del esperado Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos del deporte encontraron una nueva vía de consulta. Según los datos revelados por Comscore, las diferentes plataformas de Inteligencia Artificial registraron un asombroso récord de actividad, transformando por completo la experiencia de seguir el fútbol a nivel global.
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Todo el impacto de la Inteligencia Artificial en el Mundial 2026 en cifras
Desde el partido inaugural disputado entre México y Sudáfrica hasta la gran final que coronó a España, se generaron 14,3 millones de prompts en los asistentes virtuales. Todo este enorme interés se distribuyó a lo largo de 9,7 millones de conversaciones, las cuales fueron realizadas por un total de 5,5 millones de visitantes únicos. La actividad alcanzó su punto máximo absoluto durante la fase de grupos del torneo, rozando las 4,8 millones de interacciones.
Al analizar la distribución geográfica de este fenómeno, Estados Unidos (uno de los anfitriones) lideró el ranking concentrando el 15% del total de las consultas. El dato más sorpresivo del informe elaborado por la firma de mediciones lo aportó India, que pese a no estar clasificada y tener al críquet como su deporte predilecto, acaparó el 13%. Más atrás se ubicaron los usuarios de Argentina, Brasil y México, superando cada uno la barrera del 5%.
El gran interés de las audiencias no se limitó únicamente a los resultados, sino que se enfocó fuertemente en los futbolistas. Los más requeridos en la recta decisiva fueron Leo Messi (con 137 mil conversaciones) y el español Lamine Yamal (41 mil). Sin embargo, el atacante noruego Erling Haaland también rompió los moldes generando 79 mil consultas y sumando 41 millones de nuevos seguidores en sus perfiles sociales. Esto demuestra la forma en que los simpatizantes combinan hoy en día las redes tradicionales con las nuevas tecnologías conversacionales para consumir contenido en tiempo real.
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