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Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Tielemans y un empate agónico ante Senegal.

Tielemans y un empate agónico ante Senegal.
Habib Diarra abrió el marcador.

Habib Diarra abrió el marcador.
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Mundial 2026
Bélgica

El duelo tiene lugar en Seattle y lo televisa Dsports. El ganador jugará ante Estados Unidos o Bosnia. Descubrí todos los detalles en la nota.

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EN VIVO

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles, a las 17 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El encuentro será televisado por DSports y define el pase a los octavos de final, donde el ganador se medirá ante el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Seguí el MINUTO A MINUTO de BÉLGICA vs. SENEGAL por el Mundial 2026

¡ARRANCÓ EL ALARGUE!

¡FINAL DEL PARTIDO Y HAY ALARGUE ENTRE BÉLGICA Y SENEGAL!

Trossard y Tielemans se abrazaron en el gol

¡GOL DE BÉLGICA QUE LO EMPATA A DOS MINUTOS PARA EL FINAL!

Youri Tielemans apareció de cabeza dentro del área para desatar la locura de todos sus hinchas.

¡GOL DE BÉLGICA QUE DESCUENTA Y SE ILUSIONA!

Romelu Lukaku, a cinco minutos para el final del encuentro, no perdonó dentro del área y puso el 2-1.

¡GOL DE SENEGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA!

Ismaïla Sarr a los 6 minutos del segundo tiempo estira la ventaja en Seattle.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Senegal 1-0 Bélgica

¡GOL DE SENEGAL!

Habib Diarra abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo.

¡LO TUVO SENEGAL PERO NO PUDO ABRIR EL MARCADOR!

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Bélgica y Senegal a este duelo

El elenco europeo llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G, en una zona muy pareja que también integraron Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Debutó con dos empates: 1 a 1 ante el combinado africano y 0 a 0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurar la clasificación como líder e invicto.

Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación. El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.

Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Lumen Field de Seattle

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