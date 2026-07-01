Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Bélgica y Senegal a este duelo

El elenco europeo llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G, en una zona muy pareja que también integraron Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Debutó con dos empates: 1 a 1 ante el combinado africano y 0 a 0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurar la clasificación como líder e invicto.

Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación. El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.