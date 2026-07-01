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Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El duelo tiene lugar en Seattle y lo televisa Dsports. El ganador jugará ante Estados Unidos o Bosnia. Descubrí todos los detalles en la nota.
EN VIVO
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19:06
¡ARRANCÓ EL ALARGUE!
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18:59
¡FINAL DEL PARTIDO Y HAY ALARGUE ENTRE BÉLGICA Y SENEGAL!
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18:59
Trossard y Tielemans se abrazaron en el gol
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18:51
¡GOL DE BÉLGICA QUE LO EMPATA A DOS MINUTOS PARA EL FINAL!
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18:48
¡GOL DE BÉLGICA QUE DESCUENTA Y SE ILUSIONA!
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18:13
¡GOL DE SENEGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA!
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18:07
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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17:50
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Senegal 1-0 Bélgica
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17:25
¡GOL DE SENEGAL!
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17:19
¡LO TUVO SENEGAL PERO NO PUDO ABRIR EL MARCADOR!
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17:00
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
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16:46
Cómo llegan Bélgica y Senegal a este duelo
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16:45
Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
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16:45
Horario y televisación
Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles, a las 17 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y define el pase a los octavos de final, donde el ganador se medirá ante el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.
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