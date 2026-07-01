Quién es el sueco que quedó eliminado ante Francia y ahora alentará por Argentina: "Son muy apasionados"
Elliot Stroud de Suecia eligió a la Selección argentina como su favorita tras la eliminación del Mundial 2026 y contó su experiencia en el banderazo argentino.
La eliminación de Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026 en manos de Francia no apagó el entusiasmo de Elliot Stroud por la Copa del Mundo. El mediocampista sueco aseguró que alentará a la Selección Argentina en lo que resta del torneo y explicó los motivos de su elección.
La seleccion europea quedó eliminada luego de perder ante Francia, que volvió a mostrar toda su jerarquía de la mano de Kylian Mbappé para avanzar a los octavos de final. Con el sueño mundialista terminado, uno de los futbolistas del conjunto nórdico sorprendió al revelar cuál será el equipo al que apoyará durante el resto de la competencia: la Albiceleste.
Se trata de Elliot Stroud, volante ofensivo del Mjällby AIF, quien no dudó cuando le preguntaron por su nuevo favorito: "Por supuesto, si me preguntas, diré Argentina. Los argentinos son muy apasionados, les encanta el fútbol y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes", afirmó.
Stroud también contó que, durante la estadía de Suecia en el Mundial, tuvo la oportunidad de vivir de cerca una de las tradicionales convocatorias de los hinchas argentinos. El mediocampista explicó que asistió al banderazo realizado en la previa del encuentro entre Argentina y Jordania y quedó impactado por el ambiente que encontró.
"Mi familia estaba viviendo cerca y supimos que había una base de hinchas argentinos a la vuelta de la esquina, así que fuimos a visitar y mirar cómo era. Fue increíble. Fue una experiencia nueva, algo genial a lo que tal vez no estoy acostumbrado. Fue muy genial", relató para la sorpresa de todos los hinchas de nuestro país.
Después de la eliminación de Suecia, la Selección Argentina sumó así un nuevo simpatizante para lo que resta del Mundial 2026, en un torneo donde el fervor de sus hinchas continúa siendo uno de los grandes protagonistas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario