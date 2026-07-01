"No dejar dormir": furia en las redes por periodista mexicana que llamó a molestar a la selección de Ecuador

"En México nos hemos encargado de, en esta Copa del Mundo, hacer sentir en casa a todas aquellas selecciones que vienen y gozan del ambiente mundialista. Así que desde aquí les reiteramos todo nuestro respeto y todo nuestro cariño a nuestros amigos ecuatorianos y que no caigan en este tipo de provocaciones”, dijo irónica.

Luego agregó: “Hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de violencia a ningún aficionado de cualquier otra selección”, pese a que durante la noche anterior un grupo de simpatizantes mexicanos se había concentrado frente al hotel del seleccionado ecuatoriano con fuegos artificiales, tambores y otros elementos para interrumpir el descanso de los futbolistas.

Más adelante reconoció que el ambiente sería intenso durante el encuentro, aunque intentó limitar esa situación únicamente al estadio.

“¿Es un ambiente muy hostil el que se va a vivir hoy? Por supuesto, no le vamos a negar. Pero esto es únicamente en el estadio. Estamos hablando de eliminatorias mundialistas en un país que es anfitrión, que va a estar lleno de su gente y que es totalmente futbolero”, añadió.

En el cierre de su intervención, insistió en que los usuarios no debían dejarse llevar por el contenido que circulaba en las redes sociales y defendió el trato que reciben los ecuatorianos en territorio mexicano.

“Aquí en la ciudad queremos muchísimo a los ecuatorianos que nos visitan, que viven aquí y que hasta el momento hemos conocido a muchos de ellos, jugadores de fútbol, que han decidido permanecer su estancia aquí en México, de lo bien que los tratamos y lo bien que la pasan (...) Pero bueno, dicho todo esto y que ya dejamos las cosas muy en claro y que esto es meramente futbolero...”.

Las críticas no cesaron

Pese a intentar bajar el tono de la controversia en televisión, la periodista volvió a generar rechazo por su actividad en redes sociales. Mientras continuaban las repercusiones por lo ocurrido, publicó un mensaje en el que minimizó la polémica.

"Sigo sorprendida con el victimismo y rencor que traen algunos por aquí. Dije 'serenata' y lo interpretaron como 'guerra mundial'!!!", escribió junto a emojis de risa.

Lejos de calmar la situación, la publicación reavivó las críticas de usuarios que consideraron que sus declaraciones iniciales habían contribuido a fomentar un clima de hostilidad hacia la selección ecuatoriana y sus hinchas.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron tanto las declaraciones iniciales de Valero como el cambio de postura que mostró horas después. Entre los comentarios más compartidos, una persona escribió: "Una periodista mexicana pidió que causen disturbios en el hotel de los ecuatorianos para que no puedan dormir. Y al otro día salió a pedir respeto por los ecuatorianos y todo el discurso fair play. Una vergüenza méxico como sede del mundial".

Otro usuario apuntó directamente contra la comunicadora: "A mí lo que me molesta es la gente que no se hace cargo de sus acciones. Sé valiente, di 'sí, mandé a la gente a tener una actitud antideportiva', pero no salgas a hacerte la cojuda cuando medio Internet te vio incitando a la violencia. Ten ovarios para sostener lo que dijiste".

También hubo quienes repudiaron lo sucedido con la delegación ecuatoriana y destacaron la postura de otras figuras del periodismo mexicano. "Lo ocurrido contra la selección de Ecuador en México fue antideportivo y debe rechazarse. Que Carmen Aristegui, una de las periodistas más respetadas de México, haya condenado este comportamiento es digno de aplaudir", expresó un internauta.

Las críticas también alcanzaron a la organización del torneo y al comportamiento de parte de la afición mexicana. "México ha demostrado con xenofobia, violencia e irrespeto que NUNCA mereció ser sede del mundial, una pena porque es un país bello y yo siempre creía que la gente mexicana era amable….decepcionante", publicó otro usuario.

Además, varios mensajes reclamaron sanciones para la periodista y para la cadena que emitió el programa. "Ni periodista ni deportiva: una hooligan con micrófono. Es una bajeza. Una incitación al juego sucio en un país ANFITRIÓN del Mundial. @FOXSportsMX debe disculparse. Y si abogan por el fair play, @FIFAcom y la Federación Mexicana @FMF deben PROHIBIRLE entrar a los estadios", escribió un usuario.

En la misma línea, otro comentario sostuvo: "La @FEFecuador debería denunciar ante la @FIFAcom y penalmente a @somos_FOX y a la tal @anavaleero por xenofobia". Mientras que otro concluyó: "Por ética @FOXDeportes deberia despedirla a esta bestia llamando a la gente que vayan a molestar a @LaTri en su Hotel. La @FIFAcom se debe involucrar porque mancha su imagen en el @FIFAWorldCup debido a esta periodista irresponsable, @FOXDeportes se debe disculpar con @LaTri y con los ecuatorianos".