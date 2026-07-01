Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por internet
Bélgica y Senegal se miden este miércoles por el pase a octavos de final, donde enfrentarán a Estados Unidos o a Bosnia. Todos los detalles en la nota.
Bélgica y Senegal se juegan el todo por el todo este miércoles en el Lumen Field de Seattle. El partido, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, arranca a las 17:00 (hora de Argentina). Quien logre avanzar a los octavos de final se verá las caras con el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.
El seleccionado europeo se metió en esta fase tras liderar el reñido Grupo G, el cual compartió con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Aunque el arranque sembró dudas con dos empates en fila —1-1 ante los africanos y 0-0 contra el elenco iraní—, los belgas sellaron su clasificación con un contundente 5-1 sobre Nueva Zelanda, avanzando como líderes invictos.
En la otra vereda, Senegal tuvo un andar más irregular en el Grupo I y se metió con lo justo como uno de los mejores terceros. Sin embargo, los africanos llegan en alza tras golear a Irak en la última jornada y planean plantarse en Seattle explotando su despliegue físico y el peso de sus figuras: Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr.
Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT: Rudi García.
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Cómo ver en vivo Bélgica vs. Senegal, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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