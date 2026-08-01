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Belgrano vs. Argentinos, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El "Bicho" viene de golear a Estudiantes (RC) y quiere seguir con puntaje perfecto en Córdoba. Los detalles en la nota.
Argentinos Juniors busca consolidarse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura 2026 ante Belgrano, en uno de los encuentros más destacados de la tercera fecha.
El partido se disputa desde las 18 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba. Es televisado por TNT Sports y tiene a Andrés Gariano como juez principal, acompañado por los asistentes Diego Martin y Marcos Horticolou. En el VAR está Silvio Trucco.
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