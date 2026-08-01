Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors goleó 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Por el lado del elenco cordobés, este será apenas su segundo compromiso en el torneo. El conjunto de Alberdi viene de tener fecha libre debido al cruce de Tigre en la Copa Sudamericana. Cabe recordar que Belgrano llega con el impulso de haber conquistado el último Torneo Apertura tras derrotar a River en la final, y en su único partido de este Clausura superó 2-1 a Rosario Central.