Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors quiere ratificar su inicio arrollador en el Torneo Clausura 2026. Este sábado, el conjunto de La Paternal tendrá una prueba de fuego cuando visite a Belgrano en Córdoba, en uno de los duelos más atractivos que presenta la tercera jornada de la Zona B.
El encuentro comenzará a las 18:00 en el estadio Julio César Villagra. Contará con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Andrés Gariano, secundado por Diego Martin y Marcos Horticolou en las líneas. La tecnología del VAR estará bajo la supervisión de Silvio Trucco.
Los dirigidos por Nicolás Diez atraviesan un arranque inmejorable tras cosechar seis puntos de seis posibles. Debutaron con un ajustado 3-2 ante Sarmiento en Junín y consolidaron su andar con un contundente 3-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en casa. Hoy buscarán una victoria que los mantenga bien arriba en la tabla.
Por el lado del elenco cordobés, este será apenas su segundo compromiso en el torneo. El conjunto de Alberdi viene de tener fecha libre debido al cruce de Tigre en la Copa Sudamericana. Cabe recordar que Belgrano llega con el impulso de haber conquistado el último Torneo Apertura tras derrotar a River en la final, y en su único partido de este Clausura superó 2-1 a Rosario Central.
Un choque de alto impacto entre un Argentinos embalado y el vigente campeón del fútbol argentino que quiere hacerse fuerte ante su gente.
Formaciones de Belgrano vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Belgrano vs. Argentinos
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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