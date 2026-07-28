Crisis en el consumo: cerró un café en Belgrano y le remataron todo

Dentro de ese reordenamiento de prioridades los rubros como el de la gastronomía, las producciones culturales o la moda quedaron relegados a un segundo plano, y en muchos casos comerciantes asociados a esas actividades también vieron caer sus ventas.

Aunque el panorama no sea claro, una buena idea y un plan siempre son buenas herramientas, así que el anuncio de Cárdenas y su equipo da a pensar que seguirán aportando cosas ricas en Belgrano un tiempo más.