Crisis en el consumo: cerró un café en Belgrano y le remataron todo
El mercado de las cafeterías de ventanilla no para de autorregularse en un momento en el que el consumo está detonado para rubros como el de la gastronomía.
En junio de 2025, cuando Maria Isabel Cardenas encaró la aventura de abrir un café con cosas ricas en Belgrano, le puso ahínco y mucho amor: eligió una paleta de colores, desarrolló recetas súper dulces y hasta su pareja diseñó un logo con la cara de su hijo. Así nació Kuki, que funcionó durante un año en Monroe 2185.
Pero todo cambió en las últimas semanas y la emprendedora anunció el cierre no sólo de su café en Belgrano -donde ofrecía desde laminados hasta panes de masa madre, galletitas y cafés estacionales- sino también de The Bread Dealer, su panadería keto.
Lo que sucede, por lo que trascendió en las redes sociales de ambos negocios, es que The Bread Dealer seguirá como panadería online, pero Kuki Café dijo adiós y su mobiliario y enseres salieron a remate el 16 de julio pasado.
"Hoy nos despedimos de nuestro local físico y cerramos una etapa que recordaremos con muchísimo cariño. Gracias por cada café, cada torta y cada momento compartido. Esto no es un adiós, es el comienzo de algo nuevo. Muy pronto les contaremos las novedades para que puedan seguir disfrutando de Kuki", anticipó la emprendedora.
"Esto es sólo un hasta luego. ¡Nos volveremos a encontrar!", advirtió en su mensaje final de Instagram mientras sus seguidores dejaban palabras de aliento y alguna que otra crítica a la coyuntura política del país, que obligó al público a reordenar sus prioridades en el consumo de productos y servicios.
Dentro de ese reordenamiento de prioridades los rubros como el de la gastronomía, las producciones culturales o la moda quedaron relegados a un segundo plano, y en muchos casos comerciantes asociados a esas actividades también vieron caer sus ventas.
Aunque el panorama no sea claro, una buena idea y un plan siempre son buenas herramientas, así que el anuncio de Cárdenas y su equipo da a pensar que seguirán aportando cosas ricas en Belgrano un tiempo más.
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