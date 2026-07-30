Boca descartó la llegada de Lucas Passerini: la postura de Belgrano que frenó todo
El club de la Ribera decidió retirarse de las negociaciones con el Pirata luego de considerar demasiado elevada la cifra solicitada por el delantero.
Mientras el plantel concentra toda su atención en el decisivo encuentro frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026, la dirigencia de Boca continúa trabajando en el mercado de pases con un objetivo claro: incorporar un centrodelantero que refuerce el plantel de Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, una de las alternativas que había tomado fuerza durante los últimos días quedó definitivamente descartada.
El Xeneize resolvió abandonar las negociaciones por Lucas Passerini, atacante de Belgrano, después de analizar las condiciones económicas planteadas por el club cordobés. La principal traba fue el monto solicitado por la institución de Alberdi, que fijó una cotización cercana a los cinco millones de dólares para desprenderse del futbolista de 32 años.
La dirigencia boquense consideró que esa cifra estaba muy por encima de lo que pretendía invertir por el delantero y decidió poner fin a las conversaciones antes de avanzar en una oferta formal. De esta manera, el artillero del conjunto cordobés continuará, al menos por ahora, defendiendo la camiseta de Belgrano.
Belgrano cotizó en 5 millones de dólares a Lucas Passerini y Boca se retiró de la negociación
El interés por el atacante había generado opiniones divididas entre los hinchas de Boca. Varios simpatizantes cuestionaron la posibilidad de incorporarlo debido a su escasa producción goleadora durante el Torneo Apertura, certamen en el que no logró convertir en los catorce encuentros que disputó.
No obstante, su rendimiento no pasó exclusivamente por los goles. El delantero aportó una conquista en la Copa Argentina y además entregó seis asistencias a lo largo de la temporada, estadísticas que despertaron el interés del cuerpo técnico, que valoraba especialmente su capacidad para asociarse con los compañeros y participar en la construcción de juego.
Con esta decisión, Passerini se convirtió en el tercer centrodelantero cuya incorporación el equipo de la Ribera descarta por diferencias económicas durante este mercado de pases. Anteriormente, el club también había evaluado la contratación de Luciano Gondou, aunque el CSKA de Moscú mantuvo una postura firme y exigió alrededor de quince millones de dólares para negociar su salida, una cifra considerada inalcanzable por la dirigencia azul y oro.
Algo similar ocurrió con David Romero. Tigre manifestó que solo aceptaría desprenderse del atacante a cambio de ocho millones de dólares, además de incluir en la operación las fichas de Jabes Saralegui y Kevin Zenón, condiciones que tampoco fueron aceptadas por Boca.
Pese a estas dificultades, Juan Román Riquelme mantiene la decisión de incorporar un nuevo número nueve antes del cierre del mercado. La prioridad responde principalmente a la situación física de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión cuya evolución todavía no permite establecer una fecha concreta para su regreso a las canchas.
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