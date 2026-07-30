Boca descartó la llegada de Lucas Passerini: la postura de Belgrano que frenó todo

Con esta decisión, Passerini se convirtió en el tercer centrodelantero cuya incorporación el equipo de la Ribera descarta por diferencias económicas durante este mercado de pases. Anteriormente, el club también había evaluado la contratación de Luciano Gondou, aunque el CSKA de Moscú mantuvo una postura firme y exigió alrededor de quince millones de dólares para negociar su salida, una cifra considerada inalcanzable por la dirigencia azul y oro.

Algo similar ocurrió con David Romero. Tigre manifestó que solo aceptaría desprenderse del atacante a cambio de ocho millones de dólares, además de incluir en la operación las fichas de Jabes Saralegui y Kevin Zenón, condiciones que tampoco fueron aceptadas por Boca.

Pese a estas dificultades, Juan Román Riquelme mantiene la decisión de incorporar un nuevo número nueve antes del cierre del mercado. La prioridad responde principalmente a la situación física de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión cuya evolución todavía no permite establecer una fecha concreta para su regreso a las canchas.