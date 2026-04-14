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🔵Boca 3-0 Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles y jugadas

Boca 3-0 Barcelona SC

Boca 3-0 Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles y jugadas
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El Boca de Claudio Úbeda sumó su segunda victoria consecutiva en el Grupo D de la Copa Libertadores. El domingo se viene el Superclásico.

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EN VIVO

El estadio Alberto J. Armando fue el escenario de una noche perfecta para Boca Juniors. Ante una multitud que colmó las tribunas, el equipo argentino se impuso por un contundente 3 a 0 frente a Barcelona de Ecuador en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del máximo certamen continental.

Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Los goles de la victoria Xeneize

El local dominó las acciones desde el principio, pero debió esperar hasta los 38 minutos de la primera etapa para romper el cero. Tras un preciso centro al área, el defensor juvenil Lautaro Di Lollo se elevó más que todos y conectó un gran cabezazo para establecer el 1 a 0 parcial.

La superioridad se mantuvo durante el complemento y, a los 81 minutos, el experimentado volante Santiago Ascacíbar calcó la fórmula del primer tanto: ganó en las alturas con un certero cabezazo que dejó sin respuestas al arquero José Contreras. Finalmente, en el cuarto minuto de descuento (90+4'), el español Ander Herrera cerró la cuenta para desatar el delirio total de la hinchada.

La única nota negativa de la jornada se dio apenas a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Agustín Marchesín debió retirarse lesionado, cediéndole su lugar al juvenil Leandro Brey.

Así quedó el Grupo D de la Copa Libertadores

Con este importante triunfo en condición de local, el elenco argentino alcanzó los 6 puntos en el torneo (producto de dos victorias en dos presentaciones) y se ubicó en el primer lugar de su zona. Lo sigue de cerca el Cruzeiro brasileño con 3 unidades, mientras que Universidad Católica y Barcelona cierran la tabla sin puntos.

De esta manera, el equipo dirigido por Claudio Ubeda extendió su invicto a 12 partidos oficiales en la temporada y llega con la moral por las nubes para el trascendental Superclásico del próximo domingo ante River Plate por el torneo local. Por la Libertadores, Boca recién volverá a jugar el martes 28 cuando visite al Cruzeiro en la siempre difícil ciudad de Belo Horizonte.

Boca vs. Barcelona SC: minuto a minuto

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¡GOL DE BOCA!

Primer gol del vasco Ander Herrera en Boca.

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¡GOL DE BOCA!

Santiago Ascacibar marca el 2 a 0.

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LA RABONA DE PAREDES

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¡GOL DE BOCA!

Lautaro Di Lollo marcó de cabeza el 1 a 0

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GRAVE LESIÓN DE MARCHESÍN

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Hubo incidentes en el ingreso a La Bombonera

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Arrancó el partido: seguí el resultado en vivo acá

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Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El conjunto argentino llega con confianza tras haber conseguido un valioso triunfo en su debut, donde superó como visitante a Universidad Católica por 2-1. En ese partido, los goles fueron convertidos por Leandro Paredes y el delantero paraguayo Adam Bareiro, quienes le dieron al equipo una victoria importante en el inicio del Grupo D.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará dar otro paso adelante para posicionarse en lo más alto de su zona. Si bien el camino recién comienza, sumar de a tres en condición de local puede resultar determinante en la pelea por la clasificación, especialmente en un grupo que promete ser competitivo.

En el ámbito local, el Xeneize viene de igualar ante Independiente en el Torneo Apertura, un resultado que, si bien no fue ideal, le permitió extender su racha invicta a 11 partidos. Sin embargo, el equipo aún busca mayor regularidad en su rendimiento, ya que en ese lapso alternó varias igualdades con menos victorias de las esperadas.

Por el lado del conjunto ecuatoriano, la realidad es diferente. Barcelona SC debutó con una derrota como local frente a Cruzeiro, lo que lo obliga a sumar puntos para no quedar relegado en la tabla. Esta necesidad puede convertirlo en un rival peligroso, dispuesto a asumir riesgos en busca de un resultado positivo.

El partido también tendrá un atractivo especial para los hinchas locales: el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, aunque esta vez como visitante. El delantero, muy identificado con el club de la Ribera por sus etapas anteriores, podría reencontrarse con el público que supo ovacionarlo.

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Formaciones del encuentro

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Boca vs. Barcelona SC: otros datos

  • Hora: 21:00.
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: Leonard Mosquera (Col)
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium
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