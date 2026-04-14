🔵Boca 3-0 Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles y jugadas

¡GOL DE BOCA!
Primer gol del vasco Ander Herrera en Boca.
EN VIVOFase de grupos
El Boca de Claudio Úbeda sumó su segunda victoria consecutiva en el Grupo D de la Copa Libertadores. El domingo se viene el Superclásico.
23:01
22:52
22:45
21:47
21:20
21:06
21:01
20:54
20:53
20:53
El estadio Alberto J. Armando fue el escenario de una noche perfecta para Boca Juniors. Ante una multitud que colmó las tribunas, el equipo argentino se impuso por un contundente 3 a 0 frente a Barcelona de Ecuador en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del máximo certamen continental.
El local dominó las acciones desde el principio, pero debió esperar hasta los 38 minutos de la primera etapa para romper el cero. Tras un preciso centro al área, el defensor juvenil Lautaro Di Lollo se elevó más que todos y conectó un gran cabezazo para establecer el 1 a 0 parcial.
La superioridad se mantuvo durante el complemento y, a los 81 minutos, el experimentado volante Santiago Ascacíbar calcó la fórmula del primer tanto: ganó en las alturas con un certero cabezazo que dejó sin respuestas al arquero José Contreras. Finalmente, en el cuarto minuto de descuento (90+4'), el español Ander Herrera cerró la cuenta para desatar el delirio total de la hinchada.
La única nota negativa de la jornada se dio apenas a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Agustín Marchesín debió retirarse lesionado, cediéndole su lugar al juvenil Leandro Brey.
Con este importante triunfo en condición de local, el elenco argentino alcanzó los 6 puntos en el torneo (producto de dos victorias en dos presentaciones) y se ubicó en el primer lugar de su zona. Lo sigue de cerca el Cruzeiro brasileño con 3 unidades, mientras que Universidad Católica y Barcelona cierran la tabla sin puntos.
De esta manera, el equipo dirigido por Claudio Ubeda extendió su invicto a 12 partidos oficiales en la temporada y llega con la moral por las nubes para el trascendental Superclásico del próximo domingo ante River Plate por el torneo local. Por la Libertadores, Boca recién volverá a jugar el martes 28 cuando visite al Cruzeiro en la siempre difícil ciudad de Belo Horizonte.
Te puede interesar
Dejá tu comentario