Aseguran que Boca no le renovará a Claudio Úbeda: quién lo reemplaza

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La eliminación en la Libertadores terminó profundizando ese escenario. El equipo volvió a mostrar dificultades futbolísticas y quedó rápidamente envuelto en un clima de incertidumbre que ahora parece desembocar en la salida del entrenador. En las últimas semanas ya se habían multiplicado los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico, especialmente por algunas decisiones tácticas, cambios de esquema y el funcionamiento colectivo del plantel en encuentros decisivos.

Mientras tanto, puertas adentro del club ya comenzaron a aparecer versiones sobre posibles reemplazantes para encarar el segundo semestre del año, donde Boca intentará reacomodarse tras uno de los golpes deportivos más duros de la temporada. Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, todo indica que las próximas horas serán determinantes para confirmar la salida de Úbeda y abrir una nueva etapa en el banco de suplentes xeneize.

Quién reemplaza a Claudio Úbeda en Boca

Aunque probablemente ya tenga uno o varios nombres en carpeta, Juan Román Riquelme aún no soltó pistas, pero sí empezó a trabajar a contrarreloj para definir al sucesor de Claudio Úbeda.

La intención del presidente xeneize es poder cerrar la contratación del nuevo director técnico lo antes posible, con el objetivo de que forme parte activa del mercado de pases y pueda estar al frente del plantel desde el primer día de la pretemporada, la cual se pondrá en marcha el próximo 18 de junio en el predio de Ezeiza.