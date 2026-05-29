Aseguran que Boca no le renovará a Claudio Úbeda: quién lo reemplaza
El entrenador "xeneize" atraviesa horas decisivas y la dirigencia ya tendría tomada la decisión de buscar un reemplazante.
La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 habría terminado de definir el futuro de Claudio Úbeda al frente del equipo. Después del duro golpe internacional y en medio de un fuerte malestar entre los hinchas, el ciclo del entrenador estaría muy cerca de llegar a su final.
Según trascendió en las últimas horas, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya habría resuelto avanzar hacia un cambio de rumbo futbolístico tras la caída que dejó al Xeneize afuera del máximo torneo continental.
El “Sifón” había asumido inicialmente como entrenador interino luego de la muerte de Miguel Ángel Russo y más tarde fue confirmado para continuar en el cargo durante la temporada 2026. La apuesta de Boca en ese momento fue sostener un proyecto que había mostrado cierta recuperación futbolística sobre el cierre del año anterior.
Sin embargo, con el correr de los meses el equipo nunca logró consolidarse desde el juego ni transmitir demasiada seguridad en los partidos importantes. Más allá de algunos triunfos puntuales y pasajes positivos, Boca convivió durante gran parte del semestre con rendimientos irregulares, cuestionamientos internos y críticas cada vez más fuertes desde las tribunas.
La eliminación en la Libertadores terminó profundizando ese escenario. El equipo volvió a mostrar dificultades futbolísticas y quedó rápidamente envuelto en un clima de incertidumbre que ahora parece desembocar en la salida del entrenador. En las últimas semanas ya se habían multiplicado los cuestionamientos hacia el cuerpo técnico, especialmente por algunas decisiones tácticas, cambios de esquema y el funcionamiento colectivo del plantel en encuentros decisivos.
Mientras tanto, puertas adentro del club ya comenzaron a aparecer versiones sobre posibles reemplazantes para encarar el segundo semestre del año, donde Boca intentará reacomodarse tras uno de los golpes deportivos más duros de la temporada. Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, todo indica que las próximas horas serán determinantes para confirmar la salida de Úbeda y abrir una nueva etapa en el banco de suplentes xeneize.
Quién reemplaza a Claudio Úbeda en Boca
Aunque probablemente ya tenga uno o varios nombres en carpeta, Juan Román Riquelme aún no soltó pistas, pero sí empezó a trabajar a contrarreloj para definir al sucesor de Claudio Úbeda.
La intención del presidente xeneize es poder cerrar la contratación del nuevo director técnico lo antes posible, con el objetivo de que forme parte activa del mercado de pases y pueda estar al frente del plantel desde el primer día de la pretemporada, la cual se pondrá en marcha el próximo 18 de junio en el predio de Ezeiza.
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