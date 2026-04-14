Golpe durísimo para Boca: Agustín Marchesín salió lesionado entre lágrimas y encendió todas las alarmas
El arquero debió abandonar el partido ante Barcelona por la Copa Libertadores tras una jugada desafortunada en su rodilla derecha.
Una escena de fuerte preocupación marcó el arranque del duelo entre Boca Juniors y Barcelona SC por la Copa Libertadores. A los pocos minutos del primer tiempo, Agustín Marchesín debió abandonar el campo de juego tras sufrir una lesión en su rodilla derecha que lo dejó visiblemente afectado.
El arquero, de 38 años, intentó responder ante un ataque rival y, tras una acción dentro del área, volvió rápidamente a su posición. Sin embargo, al frenar su movimiento, su rodilla hizo un gesto extraño que evidenció una clara falta de estabilidad. De inmediato cayó al césped y pidió asistencia médica.
Las imágenes no dejaron lugar a dudas y la reacción de sus compañeros reflejó la gravedad del momento. Desde el banco, el entrenador Claudio Úbeda ordenó rápidamente la entrada en calor de Leandro Brey, quien ingresó a los 12 minutos para reemplazarlo.
Mientras era atendido, Marchesín repitió un gesto señalando su rodilla y advirtiendo sobre la situación. Incluso, en medio de la angustia, se pudo leer claramente en sus labios: “Me rompí”. Minutos más tarde, insistió con la frase: “Me rompí la rodilla”, dejando en evidencia su preocupación.
Aunque en un primer momento intentó continuar, el dolor y la inestabilidad lo obligaron a aceptar el cambio. Finalmente, abandonó el campo en el carrito, visiblemente emocionado y sin poder apoyar con firmeza la pierna afectada.
El panorama, a la espera de estudios médicos, no es alentador. Todo indica que se trataría de una lesión de consideración, lo que deja prácticamente descartada su presencia en el próximo Superclásico ante River Plate.
Cabe recordar que el arquero venía de recuperarse recientemente de un desgarro en el aductor, lo que lo había marginado de encuentros anteriores. Había regresado en tiempo récord y este era apenas su segundo partido consecutivo, en un contexto que ahora vuelve a llenarse de incertidumbre para Boca.
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