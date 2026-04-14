Golpe durísimo para Boca: Agustín Marchesín salió lesionado entre lágrimas y encendió todas las alarmas

El panorama, a la espera de estudios médicos, no es alentador. Todo indica que se trataría de una lesión de consideración, lo que deja prácticamente descartada su presencia en el próximo Superclásico ante River Plate.

Cabe recordar que el arquero venía de recuperarse recientemente de un desgarro en el aductor, lo que lo había marginado de encuentros anteriores. Había regresado en tiempo récord y este era apenas su segundo partido consecutivo, en un contexto que ahora vuelve a llenarse de incertidumbre para Boca.