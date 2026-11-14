MinutoUno

EN VIVOEn Mendoza

Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y es finalista de la Copa Argentina

Boca le gana 1-0 a Banfield en Mendoza. 

Boca le gana 1-0 a Banfield en Mendoza. 
Banfield y Boca chocan por las semifinales de la Copa Argentina.

Banfield y Boca chocan por las semifinales de la Copa Argentina.
MinutoUno
Deportes
Banfield
Boca

El "Xeneize" viene de consagrarse campeón de la Tabla Anual y pudo aprovechar el envión anímico para meterse en una nueva final. Enfrentará a Platense.

Compartí en redes:

EN VIVO

Boca no dejó dudas este sábado y se afianzó como firme candidato a todo en el cierre del año: se impuso 3-0 ante Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y avanzó a la final de la Copa Argentina donde enfrentará a Platense.

Santiago Ascacíbar abrió la cuenta en el cierre de la primera mitad, mientras que Sebastián Villa, con un golazo, puso el 2-0 y Leandro Lozano liquidó la historia en el cierre.

Minuto a minuto de Banfield vs. Boca por la semifinal de la Copa Argentina

Final del partido en Mendoza: Boca es finalista de la Copa Argentina

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena goleó al de Pedro Troglio y se metió en la final.

Lozano liquida el partido para Boca

El lateral uruguayo puso el 3-0.

Gol de Boca que se pone 2-0

Sebastián Villa pone el 2-0 con un golazo de contragolpe.

Gol de Boca

Ascacíbar pone el 1-0 ante Banfield, tras un pase espectacular de Paredes.

Impresionante atajada de Montero

Un desvío complicaba el remate desde afuera, pero el arquero voló y la sacó al córner.

Ahora Ruso Rodríguez salva a Banfield

Velasco probó desde afuera y el arquero de Banfield le sacó la pelota.

Tapadón de Montero evitando el 1-0 de Banfield

El "Tapadro" estuvo muy cerca de abrir el marcador en el inicio del partido.

Equipos a la cancha: Boca y Banfield se enfrentan por las semis

El ganador de este cruce enfrentará a Platense en la final.

Cómo llegan Banfield y Boca

El conjunto de la Ribera llega a esta instancia en un gran momento futbolístico, después de consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Defensa y Justicia y buscará extender su buen presente con una victoria que le permita avanzar a la final del torneo.

En la Copa Argentina, el "Xeneize" eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, superó a Vélez por penales en los octavos de final y consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Racing en cuartos, luego de comenzar dos goles abajo. En ese encuentro, Enner Valencia fue la gran figura al convertir los tres tantos.

Por su parte, el equipo conducido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y terminó la fase regular con 15 puntos. En la Copa Argentina, goleó a Real Pilar, eliminó por penales a San Martín de Tucumán y Midland, y superó a Deportivo Riestra en cuartos de final, también desde los doce pasos. Ahora, buscará meterse por primera vez en la final del certamen.

Formaciones de Banfield vs. Boca por la semifinal de la Copa Argentina

  • Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez; Federico Medina, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00

  • Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

  • Árbitro: Nazareno Arasa.

  • VAR: Lucas Novelli.

  • TV: TyC Sports.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar