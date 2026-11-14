Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y es finalista de la Copa Argentina

Cómo llegan Banfield y Boca

El conjunto de la Ribera llega a esta instancia en un gran momento futbolístico, después de consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Defensa y Justicia y buscará extender su buen presente con una victoria que le permita avanzar a la final del torneo.

En la Copa Argentina, el "Xeneize" eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, superó a Vélez por penales en los octavos de final y consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Racing en cuartos, luego de comenzar dos goles abajo. En ese encuentro, Enner Valencia fue la gran figura al convertir los tres tantos.

Por su parte, el equipo conducido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y terminó la fase regular con 15 puntos. En la Copa Argentina, goleó a Real Pilar, eliminó por penales a San Martín de Tucumán y Midland, y superó a Deportivo Riestra en cuartos de final, también desde los doce pasos. Ahora, buscará meterse por primera vez en la final del certamen.