Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y es finalista de la Copa Argentina

Final del partido en Mendoza: Boca es finalista de la Copa Argentina
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena goleó al de Pedro Troglio y se metió en la final.
20:50
20:33
20:23
19:46
19:31
19:19
19:05
18:59
18:21
18:20
18:20
Boca no dejó dudas este sábado y se afianzó como firme candidato a todo en el cierre del año: se impuso 3-0 ante Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y avanzó a la final de la Copa Argentina donde enfrentará a Platense.
Santiago Ascacíbar abrió la cuenta en el cierre de la primera mitad, mientras que Sebastián Villa, con un golazo, puso el 2-0 y Leandro Lozano liquidó la historia en el cierre.
Dejá tu comentario