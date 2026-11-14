Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Boca por la Copa Argentina.
Banfield y Boca se miden este sábado, desde las 19, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, por un lugar en la final de la Copa Argentina. El encuentro, que definirá al rival de Platense, será televisado por TyC Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El "Xeneize" llega a este compromiso en un gran momento futbolístico, después de consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Defensa y Justicia y buscará extender su buen presente con una victoria que le permita avanzar a la final del torneo.
En la Copa Argentina, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, superó a Vélez por penales en los octavos de final y consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Racing en cuartos, luego de comenzar dos goles abajo. En ese encuentro, Enner Valencia se vistió de héroe al marcar tres tantos.
Por su parte, el equipo conducido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y terminó la fase regular con 15 puntos. Sin embargo, en la Copa Argentina, goleó a Real Pilar, eliminó por penales a San Martín de Tucumán y Midland, y superó a Deportivo Riestra en cuartos de final, también desde los doce pasos. Ahora, buscará meterse por primera vez en la final del certamen.
Formaciones de Banfield vs. Boca por la semifinal de la Copa Argentina
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez; Federico Medina, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Boca
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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