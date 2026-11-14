Sutileza de Leandro Paredes y cabezazo de Santiago Ascacíbar: así fue el 1-0 de Boca
El "Xeneize" se puso en ventaja en el cierre de la primera mitad ante Banfield, por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026.
Boca se puso en ventaja ante Banfield en la última jugada de la primera mitad y gana 1-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Cuando el descanso parecía sellado sin emociones en el marcador, apareció Santiago Ascacibar para romper la paridad y desatar el festejo xeneize.
La acción nació en los pies de Leandro Paredes, quien ejecutó una brillante asistencia de emboquillada desde afuera del área. El envío preciso encontró completamente solo dentro del área a Ascacibar, que conectó de cabeza y ubicó la pelota contra un palo, dejando sin chances al arquero del Taladro.
Gol clave de Santiago Ascacibar para encaminar el pase a la final de la Copa Argentina
El tanto en el epílogo de los primeros 45 minutos le permite al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena irse al entretiempo con una ventaja fundamental en un duelo cerrado, dando un paso importante en busca de su boleto a la gran definición del certamen federal, donde ya espera Platense.
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