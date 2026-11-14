Sutileza de Leandro Paredes y cabezazo de Santiago Ascacíbar: así fue el 1-0 de Boca

Boca se puso en ventaja ante Banfield en la última jugada de la primera mitad y gana 1-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Cuando el descanso parecía sellado sin emociones en el marcador, apareció Santiago Ascacibar para romper la paridad y desatar el festejo xeneize.