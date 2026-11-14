Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Boca

El Taladro construyó su camino hasta esta instancia a fuerza de eficacia desde los doce pasos: tras debutar con una goleada ante Real Pilar, superó por penales sucesivamente a San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra en cuartos de final. Con ese respaldo, el equipo del Sur buscará dar el golpe en Mendoza para disputar por primera vez en su historia el partido definitorio de la competición.

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La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.