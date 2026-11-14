Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Boca por la Copa Argentina.
Banfield y Boca se miden este sábado a partir de las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.
El cruce decisivo contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, la asistencia de Lucas Novelli en el VAR y será transmitido en vivo por la pantalla de TyC Sports, sin necesidad de pasar por plataformas de streaming ni páginas web.
El elenco de la Ribera arriba a territorio cuyano atravesando un sólido presente deportivo, tras haberse consagrado campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional y asegurar su boleto para la próxima Copa Libertadores. Con el envión anímico de su reciente victoria frente a Defensa y Justicia, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena intentarán ratificar su buen momento.
En su recorrido por el certamen federal, el Xeneize dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, eliminó a Vélez por penales en octavos de final y protagonizó una épica remontada en cuartos al vencer 3-2 a Racing tras estar dos goles abajo, con un triplete determinante de Enner Valencia.
En la vereda opuesta, el conjunto liderado por Pedro Troglio apuesta todas sus fichas a este certamen luego de quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, donde finalizó la fase regular con 15 unidades.
El Taladro construyó su camino hasta esta instancia a fuerza de eficacia desde los doce pasos: tras debutar con una goleada ante Real Pilar, superó por penales sucesivamente a San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra en cuartos de final. Con ese respaldo, el equipo del Sur buscará dar el golpe en Mendoza para disputar por primera vez en su historia el partido definitorio de la competición.
Cómo ver en vivo Banfied vs. Boca por la Copa Argentina sin Fútbol libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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