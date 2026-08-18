EN VIVOOctavos de final
Boca goleó a Recoleta por 4 a 0 y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana
El conjunto xeneize aplastó a su rival en Asunción por los octavos de final. Boca definirá su futuro contra el ganador de la llave de San Pablo o Bolívar.
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Golazo de Alan Velasco
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Boca golea en Paraguay
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Montero salvó a Boca
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Boca sacó del medio y la perdió en pocos segundos
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Cómo llegan Recoleta y Boca
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Formaciones de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana
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Horario y televisación
En un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final, Boca Juniors se lució y dominó todo el encuentro para conseguir un merecido triunfo por goleada frente a Recoleta de Paraguay. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena demostró una gran superioridad futbolística como visitante y selló su clasificación.
Los goles de Boca en los octavos de la Copa Sudamericana
El Xeneize resolvió el pleito con suma autoridad en el césped del Estadio Defensores del Chaco. Tras el triunfo por 3-1 obtenido en el duelo de ida, los tantos de esta jornada histórica para asegurar el pasaje a la siguiente ronda fueron convertidos por:
- Santiago Ascacibar: abrió el marcador a los 30 minutos de la primera etapa.
- Sebastián Villa: estiró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo a los 43'.
- Miguel Merentiel: sentenció el tercer gol de la noche a los 8 minutos del complemento.
- Alan Velasco: selló el aplastante 4-0 definitivo con una gambeta magistral dentro del área a los 32'.
Con esta contundente victoria como visitante y sin la presencia de su capitán lesionado Leandro Paredes, el elenco argentino alcanzó el objetivo principal de la semana. Ahora, aguardará expectante en los cuartos de final por el vencedor del cruce continental entre San Pablo y Bolívar para seguir soñando con el título internacional.
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