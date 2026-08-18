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Boca goleó a Recoleta por 4 a 0 y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana

Boca aplasta a Recoleta en Paraguay y avanza a cuartos de final

Boca aplasta a Recoleta en Paraguay y avanza a cuartos de final
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El conjunto xeneize aplastó a su rival en Asunción por los octavos de final. Boca definirá su futuro contra el ganador de la llave de San Pablo o Bolívar.

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En un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final, Boca Juniors se lució y dominó todo el encuentro para conseguir un merecido triunfo por goleada frente a Recoleta de Paraguay. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena demostró una gran superioridad futbolística como visitante y selló su clasificación.

Los goles de Boca en los octavos de la Copa Sudamericana

El Xeneize resolvió el pleito con suma autoridad en el césped del Estadio Defensores del Chaco. Tras el triunfo por 3-1 obtenido en el duelo de ida, los tantos de esta jornada histórica para asegurar el pasaje a la siguiente ronda fueron convertidos por:

  • Santiago Ascacibar: abrió el marcador a los 30 minutos de la primera etapa.
  • Sebastián Villa: estiró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo a los 43'.
  • Miguel Merentiel: sentenció el tercer gol de la noche a los 8 minutos del complemento.
  • Alan Velasco: selló el aplastante 4-0 definitivo con una gambeta magistral dentro del área a los 32'.

Con esta contundente victoria como visitante y sin la presencia de su capitán lesionado Leandro Paredes, el elenco argentino alcanzó el objetivo principal de la semana. Ahora, aguardará expectante en los cuartos de final por el vencedor del cruce continental entre San Pablo y Bolívar para seguir soñando con el título internacional.

Minuto a minuto de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Golazo de Alan Velasco

Boca golea en Paraguay

Gol de Boca

Sebastián Villa amplía el marcador y encamina la serie: 2 a 0

GOL DE BOCA

Ascacíbar, de cabeza, pone el 1-0 en Paraguay.

Montero salvó a Boca

Boca sacó del medio y la perdió en pocos segundos

Cómo llegan Recoleta y Boca

Boca llega a esta instancia después de eliminar a O'Higgins de Chile en los playoffs de la competencia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en la ida, perdió por el mismo resultado en la revancha disputada en Rancagua y terminó consiguiendo la clasificación en los penales, donde se impuso 4-3.

Por su parte, Recoleta terminó primero e invicto en el Grupo D, con una victoria y cinco empates, por delante de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, resultado que le permitió avanzar directamente a los octavos de final del certamen continental.

En la ida, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Recoleta comenzó dando la sorpresa y se puso en ventaja a los cinco minutos mediante Pedro Ríos. Sin embargo, el elenco argentino reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, para quedarse con un triunfo por 3-1 que le permite afrontar la revancha con dos goles de ventaja.

El conjunto comandado por Jorge González tendrá dos bajas obligadas para la revancha, ya que Wilfrido Báez y Dairon Mosquera fueron expulsados en la ida y no podrán estar ante Boca. Báez vio la roja directa sobre el final del primer tiempo, mientras que Mosquera recibió la segunda amarilla en el complemento, cuando su equipo ya jugaba con diez.

Con la ventaja obtenida en Buenos Aires, el "Xeneize" sabe que un empate en Paraguay le alcanza para avanzar a los cuartos de final, mientras que Recoleta necesita ganar por al menos dos goles para igualar el resultado global y forzar una definición por penales. El vencedor de esta llave enfrentará al ganador de la serie entre San Pablo y Bolívar.

Formaciones de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana

  • Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Defensores del Chaco.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: ESPN.

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