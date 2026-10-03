Boca: Rodolfo Arruabarrena reveló que Alan Velasco se lesionó

La goleada de Boca ante Unión dejó una preocupación más allá del resultado y la actuación del equipo. Alan Velasco no pudo completar el encuentro en La Bombonera y debió ser reemplazado durante el segundo tiempo. Una vez finalizado el partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la situación del futbolista y anticipó que podría tratarse de una lesión muscular que lo obligará a permanecer fuera de las canchas.