Boca: Rodolfo Arruabarrena reveló que Alan Velasco se lesionó
El mediocampista tuvo que salir durante el segundo tiempo ante Unión y el entrenador de Boca confirmó cuál sería el diagnóstico inicial.
La goleada de Boca ante Unión dejó una preocupación más allá del resultado y la actuación del equipo. Alan Velasco no pudo completar el encuentro en La Bombonera y debió ser reemplazado durante el segundo tiempo. Una vez finalizado el partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la situación del futbolista y anticipó que podría tratarse de una lesión muscular que lo obligará a permanecer fuera de las canchas.
“Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa. El mediocampista había comenzado el partido desde el arranque, pero no pudo sostener su presencia en cancha durante todo el complemento y terminó dejando su lugar.
Ahora Velasco deberá someterse a los estudios médicos correspondientes para determinar con exactitud el alcance de la lesión y establecer cuánto tiempo necesitará para volver a entrenarse con normalidad. El diagnóstico inicial expresado por Arruabarrena genera preocupación, especialmente por la cantidad de compromisos que Boca deberá afrontar durante las próximas semanas.
El entrenador, de todos modos, ya analiza distintas alternativas para cubrir la eventual ausencia del mediocampista. “Puede ser Palacios, Seba Villa, Romero. Vamos a ir viendo”, señaló Arruabarrena al ser consultado por las opciones que tiene dentro del plantel.
La situación de Velasco se suma a la de Tomás Belmonte, quien atraviesa su propio proceso de recuperación luego de una lesión en la rodilla. Sobre el mediocampista, Arruabarrena llevó tranquilidad y afirmó: “Dentro de un mes Toto está de vuelta”.
De confirmarse el desgarro, Boca perdería a uno de sus futbolistas para los próximos compromisos y deberá esperar su evolución antes de conocer si podrá volver rápidamente a la competencia. Por lo pronto, los estudios serán los que determinen si la lesión sufrida ante Unión finalmente se corresponde con el diagnóstico preliminar planteado por el entrenador.
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