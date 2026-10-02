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Boca no perdonó a Unión y lo goleó por 3-0, ratificando su buen momento

Boca vs. Unión

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El "Xeneize" llegó en alza luego de eliminar a Racing de la Copa Argentina y dio una nueva muestra de su buen momento en la Bombonera.

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En una noche redonda para el pueblo xeneize, Boca venció con firmeza por 3-0 a Unión en la Bombonera, en el marco de la undécima jornada del Torneo Clausura. El conjunto de La Ribera mostró una imagen sólida de principio a fin, liquidó el pleito con efectividad y sumó tres puntos clave para acomodarse en la tabla de posiciones.

Boca vs. Unión: minuto a minuto

Terminó el partido: Boca goleó a Unión por 3-0 con notable superioridad

Doblete de Leo Flores para la goleada de Boca a Unión

Boca extiende su ventaja con gol de Flores

Arrancó el segundo tiempo

Entretiempo

De cabeza, Di Lollo abrió el marcador a favor de Boca tras un centro de Paredes

Comenzó Boca vs. Unión: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Boca y Unión a este encuentro

El "Xeneize" llega con un invicto de 15 partidos y continúa en carrera en los tres frentes que disputa: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el certamen continental, se encuentra en las semifinales luego de eliminar a San Pablo y enfrentará a Vasco da Gama en la próxima instancia.

Para este compromiso, Boca tendrá una baja importante: Álvaro Montero no podrá estar a disposición de Arruabarrena debido a que fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA. De esta manera, Leandro Brey se perfila para ocupar su lugar ante el Tatengue.

Por su parte, Unión llega después de perder 2-1 ante Independiente en Santa Fe y ocupa el noveno puesto de la Zona A, con 13 puntos. El equipo santafesino acumula cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas en el Clausura, y buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

Formaciones de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez.

  • TV: ESPN Premium.

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