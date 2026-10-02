Boca no perdonó a Unión y lo goleó por 3-0, ratificando su buen momento

EN VIVO
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2 de octubre | 23:20
Terminó el partido: Boca goleó a Unión por 3-0 con notable superioridad
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2 de octubre | 23:20
Doblete de Leo Flores para la goleada de Boca a Unión
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2 de octubre | 23:10
Boca extiende su ventaja con gol de Flores
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2 de octubre | 22:33
Arrancó el segundo tiempo
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2 de octubre | 22:16
Entretiempo
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2 de octubre | 21:52
De cabeza, Di Lollo abrió el marcador a favor de Boca tras un centro de Paredes
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2 de octubre | 21:34
Comenzó Boca vs. Unión: seguí el resultado en vivo acá
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2 de octubre | 21:33
Cómo llegan Boca y Unión a este encuentro
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2 de octubre | 21:32
Formaciones de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
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2 de octubre | 21:32
Horario y televisación
En una noche redonda para el pueblo xeneize, Boca venció con firmeza por 3-0 a Unión en la Bombonera, en el marco de la undécima jornada del Torneo Clausura. El conjunto de La Ribera mostró una imagen sólida de principio a fin, liquidó el pleito con efectividad y sumó tres puntos clave para acomodarse en la tabla de posiciones.
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