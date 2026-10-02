Fútbol libre por celular: cómo Ver EN VIVO Boca vs Unión por el Torneo Clausura 2026

El "Xeneize", que viene de vencer a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, mantiene un invicto de 15 partidos y continúa en carrera en los tres frentes que disputa: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el certamen continental, se encuentra en las semifinales luego de eliminar a San Pablo y enfrentará a Vasco da Gama en la próxima instancia.