Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Unión por el Torneo Clausura

En la otra vereda, Unión arriba a esta fecha tras caer 2-1 frente a Independiente en condición de local y se ubica en el noveno escalón de la Zona A con 13 unidades. Cosechando cuatro victorias, una igualdad y cinco caídas en lo que va del Clausura, el elenco santafesino intentará dar la nota en la cancha de Boca para reacomodarse en la pelea por acceder a los octavos de final.