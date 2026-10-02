Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Unión por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Unión por el Torneo Clausura.
Boca se mide ante Unión este viernes a partir de las 21.30 en la Bombonera, en el marco de la undécima jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente favorable tras superar 3-2 a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina y pretende extender su buen pasar.
A su vez, el "Xeneize" ostenta una racha de 15 encuentros sin conocer la derrota y sigue con aspiraciones en las tres competencias que afronta: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el plano internacional, avanzó a las semifinales al dejar en el camino a San Pablo y se medirá frente a Vasco da Gama en la siguiente etapa.
De cara a este cruce, el equipo de La Ribera sufrirá una ausencia de peso: Álvaro Montero fue citado por la Selección de Colombia para disputar la fecha FIFA y no estará a las órdenes de Arruabarrena. Ante este escenario, Leandro Brey asoma como el principal candidato para defender el arco contra el Tatengue.
En la otra vereda, Unión arriba a esta fecha tras caer 2-1 frente a Independiente en condición de local y se ubica en el noveno escalón de la Zona A con 13 unidades. Cosechando cuatro victorias, una igualdad y cinco caídas en lo que va del Clausura, el elenco santafesino intentará dar la nota en la cancha de Boca para reacomodarse en la pelea por acceder a los octavos de final.
Formaciones de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver EN VIVO Boca vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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