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Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura
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El Xeneize derrotó 2-0 a la Gloria por el Torneo Apertura 2026 con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro y llegó a 17 puntos en la Zona A.

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Boca se impuso 2-0 ante Instituto de Córdoba en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y volvió a mostrar un rendimiento sólido desde lo colectivo frente a su público.

El Xeneize logró destrabar el partido en el comienzo del segundo tiempo gracias a una gran aparición de Tomás Aranda. A los 5 minutos, el juvenil de 18 años marcó su primer gol con la camiseta azul y oro con una destacada definición que significó el 1-0 en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda amplió rápidamente la diferencia a los 11 minutos del complemento. Adam Bareiro convirtió el segundo tanto de la noche y le dio tranquilidad al conjunto local para manejar el desarrollo del partido.

Con este resultado, Boca alcanzó los 17 puntos y se ubica en el sexto puesto de la Zona A, manteniéndose en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del torneo. Por su parte, Instituto quedó en el 12° lugar con 11 unidades y continúa con una campaña irregular en el campeonato.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Talleres en Córdoba, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Flores será local frente a Defensa y Justicia en busca de recuperarse.

Tomás Aranda y un verdadero golazo para el 1-0 de Boca en La Bombonera:

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Adam Bareiro, a los 11 minutos del segundo tiempo, estiró la ventaja para el Xeneize:

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Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Minuto a minuto de Boca vs. Instituto

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Cómo llegan Boca e Instituto

Tras conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de mejorar su rendimiento. Si bien viene de igualar 1 a 1 frente a Unión en un partido en el que pudo quedarse con la victoria, el funcionamiento todavía no conforma a los hinchas. Con 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y ocupa el 14° lugar en la tabla anual, actualmente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Instituto llega con confianza tras conseguir un importante triunfo por 2 a 1 frente a Independiente, resultado que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Diego Flores suma 11 puntos y se ubica en el 12° puesto de la Zona A. En caso de lograr una victoria como visitante, alcanzará la línea de Boca en la tabla de posiciones.

De todas maneras, la campaña del conjunto cordobés muestra irregularidad, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles recibidos, es el segundo equipo más goleado del grupo, solo por detrás de Newell’s, que acumula 22.

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Formaciones del encuentro entre Boca e Instituto por el Torneo Apertura

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

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Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura

  • Hora: 20.00.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: La Bombonera.

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