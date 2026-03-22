Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

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Cómo llegan Boca e Instituto

Tras conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de mejorar su rendimiento. Si bien viene de igualar 1 a 1 frente a Unión en un partido en el que pudo quedarse con la victoria, el funcionamiento todavía no conforma a los hinchas. Con 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y ocupa el 14° lugar en la tabla anual, actualmente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Instituto llega con confianza tras conseguir un importante triunfo por 2 a 1 frente a Independiente, resultado que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Diego Flores suma 11 puntos y se ubica en el 12° puesto de la Zona A. En caso de lograr una victoria como visitante, alcanzará la línea de Boca en la tabla de posiciones.

De todas maneras, la campaña del conjunto cordobés muestra irregularidad, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles recibidos, es el segundo equipo más goleado del grupo, solo por detrás de Newell’s, que acumula 22.