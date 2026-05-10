Las rachas que Huracán le rompió a Boca con su victoria en La Bombonera

Corto plazo: Volvió a ganar en la Bombonera después de cuatro años (el último antecedente era el 1-0 de 2022 ante el equipo de Sebastián Battaglia).

Largo plazo: Es apenas la quinta victoria de Huracán en el Templo en los últimos 50 años sobre 33 partidos jugados.

Historial total: Representa el noveno triunfo del Globo en esa cancha desde su inauguración en 1940.

Por tratarse de un mano a mano eliminatorio, este 3-2 se posiciona para muchos como el triunfo más importante de la historia de Huracán frente a Boca, independientemente del escenario.

Para el Xeneize, el pasado ya no cuenta. De cara a los dos partidos trascendentales que le quedan en casa por la Copa Libertadores (ante Cruzeiro y Universidad Católica), el equipo deberá revalidar credenciales desde cero, sabiendo que ya no cuenta con el respaldo estadístico de sus antiguas rachas.