Las rachas que Huracán le rompió a Boca con su victoria en La Bombonera
La derrota no solo significó la eliminación del equipo de Claudio Úbeda, sino que también derrumbó varias estadísticas positivas que ostentaba el club de la Ribera.
La eliminación de Boca caló hondo en el "Mundo Xeneize". Cuando el equipo parecía consolidado y con serias aspiraciones al título, el histórico triunfo de Huracán expuso las fragilidades del conjunto local en los momentos decisivos. Más allá del golpe anímico, esta victoria del Globo barrió con marcas vigentes que le daban seguridad al equipo de Claudio Úbeda.
La caída ante el conjunto de Parque Patricios terminó con una racha de 12 partidos sin perder a nivel local. La última derrota databa de la cuarta fecha ante Vélez, ocurrida hace exactamente tres meses y un día. Tras aquel traspié, Boca había logrado enderezar el rumbo con una seguidilla que, sumando todas las competencias (Copa Argentina y Libertadores), alcanzó los 14 encuentros invicto. Sin embargo, la efectividad del Globo en el tiempo suplementario puso punto final a este ciclo de imbatibilidad.
La fortaleza de la Bombonera, vulnerada por Huracán
Otro dato que duele en la Ribera es la pérdida de la localía como garantía de resultado. Boca no perdía en su estadio desde el 7 de diciembre de 2025, cuando Racing lo eliminó en semifinales del torneo anterior.
- Tiempo transcurrido: Cinco meses y dos días sin derrotas en casa.
- El récord quebrado: Nueve partidos disputados en el "Templo" entre una caída y otra, de los cuales solo había logrado ganar cuatro, evidenciando una racha que se sostenía más en empates que en superioridad absoluta.
Los hitos históricos del Globo
Para el equipo dirigido por Diego Martínez, el triunfo representa un hito en la historia moderna del club:
- Corto plazo: Volvió a ganar en la Bombonera después de cuatro años (el último antecedente era el 1-0 de 2022 ante el equipo de Sebastián Battaglia).
- Largo plazo: Es apenas la quinta victoria de Huracán en el Templo en los últimos 50 años sobre 33 partidos jugados.
- Historial total: Representa el noveno triunfo del Globo en esa cancha desde su inauguración en 1940.
Por tratarse de un mano a mano eliminatorio, este 3-2 se posiciona para muchos como el triunfo más importante de la historia de Huracán frente a Boca, independientemente del escenario.
Para el Xeneize, el pasado ya no cuenta. De cara a los dos partidos trascendentales que le quedan en casa por la Copa Libertadores (ante Cruzeiro y Universidad Católica), el equipo deberá revalidar credenciales desde cero, sabiendo que ya no cuenta con el respaldo estadístico de sus antiguas rachas.
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