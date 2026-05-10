El picante posteo de la hermana de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

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Pese a su jerarquía y el esfuerzo económico por volver, la segunda etapa de Paredes en el club de la Ribera está siendo esquiva en cuanto a títulos. Con la caída ante el "Globo" por 3-2, el mediocampista ya suma tres eliminaciones dolorosas:

Copa Argentina: Derrota ante Atlético Tucumán.

Torneo Clausura 2025: Caída en semifinales frente a Racing.

Torneo Apertura 2026: Eliminación en octavos ante Huracán.

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Tensión dentro del campo de juego luego de la eliminación de Boca

El fastidio de Paredes fue evidente durante los 120 minutos en la Bombonera. El capitán no solo recibió la tarjeta amarilla a los 84 minutos tras varios encontronazos con jugadores de Huracán, sino que también tuvo cruces internos. Las cámaras captaron fuertes insultos del volante hacia su compañero Milton Giménez, reflejando el estado de nerviosismo de un plantel que no encuentra respuestas futbolísticas.

Con este panorama, y mientras su hermana marca la cancha en redes, Paredes deberá liderar al equipo en las dos "finales" que le quedan por Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica para evitar que el semestre termine en un fracaso absoluto antes del parate por el Mundial.