Días atrás, el propio Dybala reconoció que le gustaría jugar junto a Paredes, aunque evitó confirmar cualquier decisión sobre su futuro. El mediocampista campeón del mundo es quien mantiene diálogo permanente con el atacante y busca acercarlo al club de la Ribera.

Sin embargo, desde el Xeneize intentaron bajar el tono a las especulaciones. Marcelo "Chelo" Delgado, director deportivo del club, aclaró en una entrevista con TyC Sports que todavía no existieron contactos formales entre la institución y el futbolista.

Paulo Dybala Leandro Paredes El anuncio bomba de Paulo Dybala en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca

El presente de Paulo Dybala y su posible salida de Roma

Este domingo, Dybala fue titular y aportó una asistencia para el primer gol de Malen, mostrando una mejoría física después de varios meses complicados. El delantero había regresado a las canchas a fines del mes pasado, luego de estar tres meses afuera por una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda. Además de lo deportivo, la situación familiar también podría influir en su decisión. La reciente llegada de su hija y el hecho de que Oriana Sabatini se encuentre trabajando actualmente en Argentina aparecen como factores importantes para pensar en un regreso al país.

Dybala llegó a Roma en julio de 2022, tras aceptar la propuesta del equipo dirigido en ese entonces por José Mourinho. Firmó un contrato hasta junio de 2025, aunque una cláusula permitió extender automáticamente el vínculo hasta 2026 luego de alcanzar la cantidad de minutos estipulada.

En el último mercado europeo, el delantero también recibió una importante propuesta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que le ofrecía cerca de 25 millones de euros por temporada durante tres años. Mientras espera una definición, todo indica que el ciclo de Dybala en Roma está cerca de terminar y Boca sigue atento a cada movimiento.