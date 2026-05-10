El anuncio bomba de Paulo Dybala en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca
Paulo Dybala aseguró que el clásico ante Lazio podría ser su despedida de Roma y Boca sueña con sumarlo junto a Leandro Paredes.
Después de la victoria de Roma por 3-2 frente a Parma, resultado que dejó al equipo en zona de Europa League, Paulo Dybala habló sobre su situación contractual y sembró dudas sobre su continuidad en Italia, algo que no pasó desapercibido y aumentó los rumores que lo vinculan con una posible llegada a Boca.
"No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato", expresó el cordobés en diálogo con Sky Sports.
A la Roma le restan dos compromisos por la Serie A: el clásico ante Lazio como local y luego la visita a Hellas Verona. El contrato de la Joya vence a mediados de año y, por el momento, no hubo avances para una renovación.
Boca sueña con juntar a Paulo Dybala y Leandro Paredes
En ese escenario, Boca aparece atento a la situación del delantero surgido en Instituto. La posibilidad de compartir plantel con su amigo y excompañero Leandro Paredes alimenta la ilusión de los hinchas xeneizes.
Días atrás, el propio Dybala reconoció que le gustaría jugar junto a Paredes, aunque evitó confirmar cualquier decisión sobre su futuro. El mediocampista campeón del mundo es quien mantiene diálogo permanente con el atacante y busca acercarlo al club de la Ribera.
Sin embargo, desde el Xeneize intentaron bajar el tono a las especulaciones. Marcelo "Chelo" Delgado, director deportivo del club, aclaró en una entrevista con TyC Sports que todavía no existieron contactos formales entre la institución y el futbolista.
El presente de Paulo Dybala y su posible salida de Roma
Este domingo, Dybala fue titular y aportó una asistencia para el primer gol de Malen, mostrando una mejoría física después de varios meses complicados. El delantero había regresado a las canchas a fines del mes pasado, luego de estar tres meses afuera por una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda. Además de lo deportivo, la situación familiar también podría influir en su decisión. La reciente llegada de su hija y el hecho de que Oriana Sabatini se encuentre trabajando actualmente en Argentina aparecen como factores importantes para pensar en un regreso al país.
Dybala llegó a Roma en julio de 2022, tras aceptar la propuesta del equipo dirigido en ese entonces por José Mourinho. Firmó un contrato hasta junio de 2025, aunque una cláusula permitió extender automáticamente el vínculo hasta 2026 luego de alcanzar la cantidad de minutos estipulada.
En el último mercado europeo, el delantero también recibió una importante propuesta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que le ofrecía cerca de 25 millones de euros por temporada durante tres años. Mientras espera una definición, todo indica que el ciclo de Dybala en Roma está cerca de terminar y Boca sigue atento a cada movimiento.
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