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Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Barcelona SC

Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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El equipo de Claudio Úbeda busca consolidar su buen arranque en el torneo continental frente a un rival necesitado, en un duelo con condimento especial.

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Boca afronta este martes un compromiso clave en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al recibir a Barcelona SC, con la misión de reafirmar su buen inicio y seguir encaminando la clasificación a los octavos de final.

El encuentro se disputa desde las 21 en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como la Bombonera. Seguilo acá.

Boca vs. Barcelona SC: minuto a minuto

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Hubo incidentes en el ingreso a La Bombonera

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Arrancó el partido: seguí el resultado en vivo acá

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Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El conjunto argentino llega con confianza tras haber conseguido un valioso triunfo en su debut, donde superó como visitante a Universidad Católica por 2-1. En ese partido, los goles fueron convertidos por Leandro Paredes y el delantero paraguayo Adam Bareiro, quienes le dieron al equipo una victoria importante en el inicio del Grupo D.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará dar otro paso adelante para posicionarse en lo más alto de su zona. Si bien el camino recién comienza, sumar de a tres en condición de local puede resultar determinante en la pelea por la clasificación, especialmente en un grupo que promete ser competitivo.

En el ámbito local, el Xeneize viene de igualar ante Independiente en el Torneo Apertura, un resultado que, si bien no fue ideal, le permitió extender su racha invicta a 11 partidos. Sin embargo, el equipo aún busca mayor regularidad en su rendimiento, ya que en ese lapso alternó varias igualdades con menos victorias de las esperadas.

Por el lado del conjunto ecuatoriano, la realidad es diferente. Barcelona SC debutó con una derrota como local frente a Cruzeiro, lo que lo obliga a sumar puntos para no quedar relegado en la tabla. Esta necesidad puede convertirlo en un rival peligroso, dispuesto a asumir riesgos en busca de un resultado positivo.

El partido también tendrá un atractivo especial para los hinchas locales: el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, aunque esta vez como visitante. El delantero, muy identificado con el club de la Ribera por sus etapas anteriores, podría reencontrarse con el público que supo ovacionarlo.

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Formaciones del encuentro

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Boca vs. Barcelona SC: otros datos

  • Hora: 21:00.
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: Leonard Mosquera (Col)
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium
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