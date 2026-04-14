Ni Fútbol Libre ni Al Ángulo TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Barcelona de Ecuador online
Olvidate de Al Ángulo TV y otras opciones no oficiales. Enterate acá cómo ver el duelo de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.
Este martes por la noche, el Xeneize recibe al equipo ecuatoriano en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Muchos hinchas buscan opciones alternativas como Al Ángulo TV para seguir las acciones, pero existen vías oficiales y seguras para no perderse ningún detalle.
Cómo ver el partido online y evitar Al Ángulo TV
Para quienes deseen seguir el encuentro sin los cortes o riesgos de sitios no oficiales, el duelo internacional será televisado en directo a través de la pantalla de Fox Sports. Los canales correspondientes según el operador de cable son:
IMPORTANTE: Qué canal pasa Boca vs. Barcelona de Ecuador: cómo verlo EN VIVO online
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Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).
En cuanto a las plataformas digitales, el choque arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán (que comenzará a las 21:00 horas de Argentina) se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney+, plataforma que requiere una suscripción mensual activa.
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