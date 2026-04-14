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Ni Fútbol Libre ni Al Ángulo TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Barcelona de Ecuador online

Olvidate de Al Ángulo TV y otras opciones no oficiales. Enterate acá cómo ver el duelo de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Ni Fútbol Libre ni Al Ángulo TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Barcelona de Ecuador online

Este martes por la noche, el Xeneize recibe al equipo ecuatoriano en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Muchos hinchas buscan opciones alternativas como Al Ángulo TV para seguir las acciones, pero existen vías oficiales y seguras para no perderse ningún detalle.

Cómo ver el partido online y evitar Al Ángulo TV

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Para quienes deseen seguir el encuentro sin los cortes o riesgos de sitios no oficiales, el duelo internacional será televisado en directo a través de la pantalla de Fox Sports. Los canales correspondientes según el operador de cable son:

IMPORTANTE: Qué canal pasa Boca vs. Barcelona de Ecuador: cómo verlo EN VIVO online

  • Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

  • DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).

  • Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

En cuanto a las plataformas digitales, el choque arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán (que comenzará a las 21:00 horas de Argentina) se podrá ver de manera online desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de Disney+, plataforma que requiere una suscripción mensual activa.

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