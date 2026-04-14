Ni Fútbol Libre ni Al Ángulo TV: cómo ver EN VIVO Boca vs. Barcelona de Ecuador online

Cómo ver el partido online y evitar Al Ángulo TV

Los 11 cambios que hizo Claudio Úbeda en Boca para recibir a Independiente Para ver a Boca hay que evitar Al Ángulo TV

Para quienes deseen seguir el encuentro sin los cortes o riesgos de sitios no oficiales, el duelo internacional será televisado en directo a través de la pantalla de Fox Sports. Los canales correspondientes según el operador de cable son: