Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver Boca vs. Barcelona de Ecuador EN VIVO online

Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).

Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

A nivel digital, las acciones del partido (que contará con el arbitraje de Wilmar Roldán y comenzará puntualmente a las 21:00 horas) se podrán vivir a través del servicio de Disney+. De este modo, los fanáticos podrán seguir al equipo desde cualquier celular o computadora con una suscripción mensual.