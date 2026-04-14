Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver Boca vs. Barcelona de Ecuador EN VIVO online
Evitá los molestos cortes de sitios como Xuper TV y conocé los canales oficiales para ver el cruce copero entre Boca y Barcelona de Ecuador esta noche.
El conjunto Xeneize buscará un triunfo clave ante Barcelona de Ecuador este martes en La Bombonera, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Para disfrutar de este prometedor encuentro en alta calidad y sin recurrir a plataformas como Xuper TV, existen excelentes alternativas oficiales tanto en televisión como streaming.
Televisión y streaming seguro frente a Xuper TV
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La mejor manera de esquivar los problemas de conectividad de los sitios piratas es sintonizar las señales autorizadas. Por televisión, el partido estará a cargo de Fox Sports, disponible en las siguientes frecuencias:
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Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).
A nivel digital, las acciones del partido (que contará con el arbitraje de Wilmar Roldán y comenzará puntualmente a las 21:00 horas) se podrán vivir a través del servicio de Disney+. De este modo, los fanáticos podrán seguir al equipo desde cualquier celular o computadora con una suscripción mensual.
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