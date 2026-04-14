Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Boca vs Barcelona (SC) EN VIVO online por la Copa Libertadores

El partido también tendrá un atractivo especial para los hinchas locales: el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, aunque esta vez como visitante. El delantero, muy identificado con el club de la Ribera por sus etapas anteriores, podría reencontrarse con el público que supo ovacionarlo.

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Boca vs. Barcelona SC: probables formaciones

Boca : Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Barcelona: José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto y Luis Cano. DT: César Farías.

Cómo ver en vivo Boca vs Barcelona (SC)

La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.