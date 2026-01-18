Boca vs. Olimpia por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llega Boca a este amistoso

El conjunto de Claudio Úbeda, que por ahora sigue sin sumar refuerzos, viene de igualar 0-0 ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. El emotivo encuentro lo tuvo al dueño de casa como dominador, pero sin buen jugo y sin poder concretar.

En cuanto al equipo, con varias bajas por lesión, el "Sifón" apostará por mayoría de titulares pese a que es cada vez más cercano el debut por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra. Se prevé cuatro cambios respecto al empate ante el equipo colombiano: Nicolás Figal jugará por Lautaro Di Lollo, Malcom Braida por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte por Milton Delgado y Alan Velasco por Brian Aguirre.

Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles) son los cuatro futbolistas que no sumaron minutos en los amistosos de pretemporada.