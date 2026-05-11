Boca confirmó la lesión de Adam Bareiro: qué tiene y cuándo vuelve a jugar

Boca atraviesa horas difíciles tras la eliminación prematura del Torneo Apertura ante Huracán. Al golpe deportivo se le sumó una noticia que complica el panorama internacional: Adam Bareiro sufrió una lesión de gravedad que lo marginará de las canchas por lo que resta de la etapa previa al Mundial 2026. Los estudios confirmaron que padece dos desgarros: uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo.