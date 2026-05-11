El presente de Paulo Dybala: quedó afuera del Mundial 2026 y su futuro en Roma es incierto
La ausencia del cordobés en la prelista de Lionel Scaloni confirmó el cierre de un ciclo en la Selección Argentina. Mientras tanto, en Italia hablan de una salida inminente.
La publicación de la prelista de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 dejó varias señales sobre el recambio que empieza a consolidar Lionel Scaloni. Pero entre todas las ausencias, hubo una que impactó especialmente por el peso simbólico que tiene dentro del ciclo campeón del mundo: Paulo Dybala quedó afuera de la nómina inicial y no estará en la próxima Copa del Mundo.
La decisión marca uno de los cortes más fuertes respecto al plantel que levantó el trofeo en Qatar 2022. El cordobés, surgido futbolísticamente en Instituto, fue parte de dos Mundiales con la camiseta albiceleste y tuvo incluso un momento inolvidable en la final frente a Francia, cuando convirtió uno de los penales de la definición más recordada de la historia reciente del fútbol argentino.
Sin embargo, el presente terminó pesando más que el pasado. Las lesiones recurrentes y la falta de continuidad en los últimos tiempos fueron alejando poco a poco a Dybala de la consideración principal del cuerpo técnico nacional. Durante gran parte del ciclo Scaloni, la “Joya” apareció como una variante importante dentro del plantel.
Paulo Dybala, afuera de la prelista de 55 convocados al Mundial 2026. ¿con un pie en Boca?
Aunque nunca logró consolidarse como titular indiscutido, el entrenador siempre valoró su talento y su capacidad para resolver partidos desde distintos roles ofensivos. Pero el desgaste físico empezó a convertirse en un problema constante. Las molestias musculares y los períodos prolongados de inactividad condicionaron su rendimiento tanto en Roma como en la Selección, y finalmente terminaron influyendo en la decisión de dejarlo afuera de la carrera mundialista.
A sus 32 años, atraviesa además un momento de incertidumbre en el fútbol italiano. Su continuidad en Roma está lejos de ser segura y las últimas declaraciones del delantero alimentaron todavía más las especulaciones sobre una posible salida.
Después de la reciente victoria de su equipo, el argentino habló sobre su situación contractual y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato”.
Las palabras fueron interpretadas en Italia como una señal clara de despedida. En Roma ya comienzan a prepararse para la posibilidad de perder a una de sus grandes figuras ofensivas, mientras el propio futbolista evita confirmar públicamente cuál será el próximo paso de su carrera. En paralelo, los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino empezaron a tomar fuerza nuevamente.
Boca aparece como uno de los clubes más mencionados alrededor del futuro del delantero, especialmente por el vínculo de amistad que mantiene con Leandro Paredes. De hecho, en distintas oportunidades el propio Dybala dejó entrever que la idea de jugar en el fútbol argentino le resulta atractiva. Sin embargo, desde el entorno del club xeneize mantienen cautela y aseguran que, por ahora, no existe ninguna negociación concreta.
Más allá de las especulaciones sobre su próximo destino, la realidad marca que el delantero quedó afuera de la gran cita mundialista. Y aunque la Selección inicia una nueva etapa con jóvenes que empiezan a ganar terreno, la ausencia de un campeón del mundo como Dybala tiene un peso emocional especial. No hubo polémicas públicas ni conflictos alrededor de la decisión. Simplemente, el tiempo, las lesiones y el presente futbolístico terminaron inclinando la balanza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario