El presente de Paulo Dybala: quedó afuera del Mundial 2026 y su futuro en Roma es incierto

A sus 32 años, atraviesa además un momento de incertidumbre en el fútbol italiano. Su continuidad en Roma está lejos de ser segura y las últimas declaraciones del delantero alimentaron todavía más las especulaciones sobre una posible salida.

Después de la reciente victoria de su equipo, el argentino habló sobre su situación contractual y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato”.

paulo dybala

Las palabras fueron interpretadas en Italia como una señal clara de despedida. En Roma ya comienzan a prepararse para la posibilidad de perder a una de sus grandes figuras ofensivas, mientras el propio futbolista evita confirmar públicamente cuál será el próximo paso de su carrera. En paralelo, los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino empezaron a tomar fuerza nuevamente.

Boca aparece como uno de los clubes más mencionados alrededor del futuro del delantero, especialmente por el vínculo de amistad que mantiene con Leandro Paredes. De hecho, en distintas oportunidades el propio Dybala dejó entrever que la idea de jugar en el fútbol argentino le resulta atractiva. Sin embargo, desde el entorno del club xeneize mantienen cautela y aseguran que, por ahora, no existe ninguna negociación concreta.

Más allá de las especulaciones sobre su próximo destino, la realidad marca que el delantero quedó afuera de la gran cita mundialista. Y aunque la Selección inicia una nueva etapa con jóvenes que empiezan a ganar terreno, la ausencia de un campeón del mundo como Dybala tiene un peso emocional especial. No hubo polémicas públicas ni conflictos alrededor de la decisión. Simplemente, el tiempo, las lesiones y el presente futbolístico terminaron inclinando la balanza.