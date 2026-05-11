Alarma en Boca: Adam Bareiro sufrió un desgarro y se perderá partidos clave

Se confirmó la lesión de Adam Bareiro en Boca: no llega a Cruzeiro

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre el diagnóstico. Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, Bareiro sufrió un desgarro importante en una zona compleja entre el aductor y el sector abdominal. Ese tipo de lesión suele demandar tiempos de recuperación más delicados y obliga a un trabajo físico cuidadoso para evitar recaídas. En principio, el delantero tendría por delante al menos tres semanas de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad.

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De esta manera, Úbeda pierde a uno de sus atacantes justo en un tramo clave de la temporada. Quedará descartado para el partido frente a Cruzeiro, programado para el martes 19 de mayo en La Bombonera, un encuentro fundamental para las aspiraciones internacionales del equipo. Además, su presencia en el último compromiso de la fase de grupos ante Universidad Católica también quedó seriamente comprometida y dependerá exclusivamente de cómo evolucione físicamente durante los próximos días.

La baja del paraguayo representa un problema importante para "Sifón", especialmente porque el delantero venía sumando minutos importantes dentro de la rotación ofensiva y aparecía como una alternativa valiosa para distintos esquemas tácticos. Ahora el entrenador deberá reorganizar las variantes en ataque de cara a una seguidilla decisiva de partidos. Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani aparecen como las principales opciones ofensivas mientras Bareiro avanza con su recuperación.