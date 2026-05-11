Alarma en Boca: Adam Bareiro sufrió un desgarro y se perderá partidos clave
El delantero paraguayo debió salir en el primer tiempo ante Huracán y los estudios confirmaron una lesión muscular importante.
La derrota de Boca frente a Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 no solo dejó preocupación por el resultado y el rendimiento del equipo, sino también por la situación física de Adam Bareiro. El delantero paraguayo salió lesionado en el primer tiempo y, tras las primeras evaluaciones médicas, quedó prácticamente descartado para los próximos compromisos importantes del conjunto xeneize.
La escena generó inquietud inmediata entre los hinchas y el cuerpo técnico. El goleador apenas pudo completar poco más de veinte minutos de partido antes de pedir el cambio en medio de visibles gestos de dolor. El atacante ya había llegado al encuentro con algunas molestias físicas, aunque la idea del cuerpo técnico era que pudiera jugar sin inconvenientes. Sin embargo, la situación terminó agravándose dentro de la cancha tras una jugada puntual que encendió todas las alarmas.
El paraguayo intentó una chilena dentro del área rival y, luego de ese movimiento, comenzó a tomarse la zona del aductor mientras caminaba con dificultad. De inmediato quedó claro que algo no estaba bien físicamente y el delantero necesitó asistencia médica en pleno campo de juego. “Se me soltó algo”, alcanzó a decir Bareiro mientras era atendido por los médicos de Boca en el césped de La Bombonera. La frase rápidamente generó preocupación por la posibilidad de una lesión muscular importante.
Aunque en un primer momento intentó continuar jugando, el dolor se volvió insoportable apenas regresó al campo. Después de algunos segundos, volvió a tirarse al piso y confirmó definitivamente que no podía seguir. Claudio Úbeda decidió entonces reemplazarlo rápidamente y mandó a la cancha a Milton Giménez, mientras el delantero abandonaba el terreno de juego con claros signos de molestia física y preocupación.
Se confirmó la lesión de Adam Bareiro en Boca: no llega a Cruzeiro
Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre el diagnóstico. Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, Bareiro sufrió un desgarro importante en una zona compleja entre el aductor y el sector abdominal. Ese tipo de lesión suele demandar tiempos de recuperación más delicados y obliga a un trabajo físico cuidadoso para evitar recaídas. En principio, el delantero tendría por delante al menos tres semanas de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad.
De esta manera, Úbeda pierde a uno de sus atacantes justo en un tramo clave de la temporada. Quedará descartado para el partido frente a Cruzeiro, programado para el martes 19 de mayo en La Bombonera, un encuentro fundamental para las aspiraciones internacionales del equipo. Además, su presencia en el último compromiso de la fase de grupos ante Universidad Católica también quedó seriamente comprometida y dependerá exclusivamente de cómo evolucione físicamente durante los próximos días.
La baja del paraguayo representa un problema importante para "Sifón", especialmente porque el delantero venía sumando minutos importantes dentro de la rotación ofensiva y aparecía como una alternativa valiosa para distintos esquemas tácticos. Ahora el entrenador deberá reorganizar las variantes en ataque de cara a una seguidilla decisiva de partidos. Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani aparecen como las principales opciones ofensivas mientras Bareiro avanza con su recuperación.
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