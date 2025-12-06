Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Un apasionante duelo tendrá lugar este domingo en la Bombonera, desde las 17 horas, por el pase a la final del certamen doméstico. Imperdible.
El fútbol argentino se paraliza este domingo 7 de diciembre. El corazón de La Boca será el epicentro de la acción cuando Boca, comandado por Claudio Úbeda, reciba a Racing, dirigido por Gustavo Costas, en el trascendental choque por la semifinal del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol 2025.
El encuentro, programado para las 19 horas en la Bombonera, promete ser un verdadero clásico con sabor a final. La lucha por un lugar en el partido decisivo estará arbitrada por Darío Herrera. Para quienes no asistan al estadio, la transmisión oficial estará a cargo de los canales premium: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El Xeneize atraviesa una racha formidable. El equipo de Claudio Úbeda ostenta un presente inmejorable, sustentado en cinco victorias consecutivas, que incluyeron el Superclásico frente a River Plate. Esta performance le permitió terminar como líder de la Zona A con 29 puntos y, además, asegurar su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores (tras dos años) vía tabla anual.
En la fase eliminatoria, Boca demostró ser un candidato firme: en octavos de final venció con autoridad 2-0 a Talleres, con doblete de Miguel Merentiel. Luego, en cuartos, se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, sacando a relucir su chapa copera.
Por su parte, la Academia de Gustavo Costas llega a La Bombonera con una trayectoria de mayor sufrimiento, pero probando su enorme capacidad de resistencia en momentos límite. Sus cruces previos fueron épicos y dramáticos: en octavos superó a River en un partidazo vibrante que terminó 3-2.
Finalmente, en cuartos, eliminó a Tigre tras un tenso 0-0 que se definió en la tanda de penales, demostrando nervios de acero.
Para Racing, esta semifinal es vital: al no haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 desde la tabla anual, necesita imperiosamente ganar el Torneo Clausura para asegurar su plaza en el certamen continental más prestigioso.
Probables formaciones de Boca y Racing
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Boca vs. Racing: datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: La Bombonera
