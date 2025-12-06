Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Finalmente, en cuartos, eliminó a Tigre tras un tenso 0-0 que se definió en la tanda de penales, demostrando nervios de acero.

Para Racing, esta semifinal es vital: al no haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 desde la tabla anual, necesita imperiosamente ganar el Torneo Clausura para asegurar su plaza en el certamen continental más prestigioso.

racing martirena

Probables formaciones de Boca y Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Boca vs. Racing: datos del partido

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: La Bombonera