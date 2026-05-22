El resultado entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador complicó a Boca
El "Xeneize" termina la fecha en zona de Sudamericana, y sin margen de error de cara a la última fecha de la Copa Libertadores.
El panorama internacional de Boca sufrió un duro revés sin siquiera haber salido a la cancha. Con la victoria de Universidad Católica por 2-0 ante Barcelona de Ecuador, el Grupo de la Copa Libertadores quedó al rojo vivo, dejando al conjunto argentino sumamente comprometido y sin margen de error para la última jornada de la fase de grupos.
El encuentro disputado en Chile se mantuvo cerrado y con alta tensión hasta el tramo final. La resistencia del elenco ecuatoriano se quebró recién a los 77 minutos gracias al olfato goleador del delantero argentino Fernando Zampedri, quien puso en ventaja al local y desató el festejo de los Cruzados.
Apenas siete minutos más tarde, a los 84, el propio Zampedri apareció nuevamente en el área para firmar su doblete personal y sellar el 2-0 definitivo. Con este resultado, Universidad Católica escaló en la tabla de posiciones y le trasladó toda la presión al equipo argentino.
Boca, obligado ganar para seguir en la Copa Libertadores
Este marcador deja a Boca en una situación de extrema incomodidad. Los dirigidos por la Ribera ya no gozan del colchón de puntos que pretendían y llegarán a la fecha de cierre con la obligación imperiosa de sumar de a tres para asegurar su boleto a los octavos de final de la máxima cita continental, dependiendo de sí mismos pero sabiendo que cualquier tropiezo significará la eliminación directa.
Con este resultado, Universidad Católica, próximo rival del conjunto "xeneize", quedó puntero con 10 unidades, seguido por Cruzeiro, escolta con 8; y Boca por ahora está tercero y en zona de Copa Sudamericana, con 7 puntos.
De cara a la próxima y última fecha, donde el equipo argentino recibe al chileno en la Bombonera, Boca sabe que si gana, clasifica, pero si empata o pierde, quedará eliminado de la Copa Libertadores.
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