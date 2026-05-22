El resultado entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador complicó a Boca.

Boca, obligado ganar para seguir en la Copa Libertadores

Este marcador deja a Boca en una situación de extrema incomodidad. Los dirigidos por la Ribera ya no gozan del colchón de puntos que pretendían y llegarán a la fecha de cierre con la obligación imperiosa de sumar de a tres para asegurar su boleto a los octavos de final de la máxima cita continental, dependiendo de sí mismos pero sabiendo que cualquier tropiezo significará la eliminación directa.

Con este resultado, Universidad Católica, próximo rival del conjunto "xeneize", quedó puntero con 10 unidades, seguido por Cruzeiro, escolta con 8; y Boca por ahora está tercero y en zona de Copa Sudamericana, con 7 puntos.

De cara a la próxima y última fecha, donde el equipo argentino recibe al chileno en la Bombonera, Boca sabe que si gana, clasifica, pero si empata o pierde, quedará eliminado de la Copa Libertadores.